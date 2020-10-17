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    У світі

    У Франції назвали ім’я чеченця, який обезголовив учителя у передмісті Парижа

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    Перш ніж скоїти злочин, Абдулак вигукнув &laquo;Аллах Акбар&raquo; - У Франції назвали ім’я чеченця, який обезголовив учителя у передмісті Парижа
    Перш ніж скоїти злочин, Абдулак вигукнув «Аллах Акбар»

    Злочинець народився у Москві і був відомий поліції через правопорушення

    Французькі ЗМІ дізнались особу чеченця, який у п’ятницю, 16 жовтня, обезголовив вчителя історії, що показував на уроці карикатури на пророка Мухаммеда. 

    Ім’я підозрюваного із посиланням на судове джерело опублікувало видання Le Figaro

    Це 18-річний Абдулак А., за даними інших ЗМІ, його прізвище – Анзоров. 

    Він народився у Москві, був відомий поліції через правопорушення, але не як радикалізований ісламіст. 

    Перш ніж скоїти злочин, Абдулак вигукнув «Аллах Акбар», пише видання. 

    У зв’язку з убивством затримані 9 осіб, серед яких батьки, дід і молодший брат нападника, пишуть ЗМІ. Також затримані двоє батьків учнів, які навчалися в коледжі, де працював убитий.

    Нагадаємо, у Франції обезголовили вчителя, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда. Озброєний ножем 18-річний чоловік напав на вчителя паризького коледжу Конфлан-Сент-Онорін і відрізав йому голову. Поліція застрелила нападника. За даними французьких ЗМІ, учитель кілька днів отримував погрози після того, як показав на занятті карикатури на пророка Мухаммеда. 

    Мусульманські лідери у Франції засудили напад.

    Як повідомлялося, президент Еммануель Макрон назвав цей інцидент ісламістським тероризмом.

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