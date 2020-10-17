У Франції назвали ім’я чеченця, який обезголовив учителя у передмісті Парижа
Злочинець народився у Москві і був відомий поліції через правопорушення
Французькі ЗМІ дізнались особу чеченця, який у п’ятницю, 16 жовтня, обезголовив вчителя історії, що показував на уроці карикатури на пророка Мухаммеда.
Ім’я підозрюваного із посиланням на судове джерело опублікувало видання Le Figaro.
Це 18-річний Абдулак А., за даними інших ЗМІ, його прізвище – Анзоров.
Він народився у Москві, був відомий поліції через правопорушення, але не як радикалізований ісламіст.
Перш ніж скоїти злочин, Абдулак вигукнув «Аллах Акбар», пише видання.
У зв’язку з убивством затримані 9 осіб, серед яких батьки, дід і молодший брат нападника, пишуть ЗМІ. Також затримані двоє батьків учнів, які навчалися в коледжі, де працював убитий.
Нагадаємо, у Франції обезголовили вчителя, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда. Озброєний ножем 18-річний чоловік напав на вчителя паризького коледжу Конфлан-Сент-Онорін і відрізав йому голову. Поліція застрелила нападника. За даними французьких ЗМІ, учитель кілька днів отримував погрози після того, як показав на занятті карикатури на пророка Мухаммеда.
Мусульманські лідери у Франції засудили напад.
Як повідомлялося, президент Еммануель Макрон назвав цей інцидент ісламістським тероризмом.