У Франції назвали ім’я чеченця, який обезголовив учителя у передмісті Парижа



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Перш ніж скоїти злочин, Абдулак вигукнув «Аллах Акбар»

Злочинець народився у Москві і був відомий поліції через правопорушення

Французькі ЗМІ дізнались особу чеченця, який у п’ятницю, 16 жовтня, обезголовив вчителя історії, що показував на уроці карикатури на пророка Мухаммеда.

Ім’я підозрюваного із посиланням на судове джерело опублікувало видання Le Figaro.

Це 18-річний Абдулак А., за даними інших ЗМІ, його прізвище – Анзоров.

Він народився у Москві, був відомий поліції через правопорушення, але не як радикалізований ісламіст.

Перш ніж скоїти злочин, Абдулак вигукнув «Аллах Акбар», пише видання.

У зв’язку з убивством затримані 9 осіб, серед яких батьки, дід і молодший брат нападника, пишуть ЗМІ. Також затримані двоє батьків учнів, які навчалися в коледжі, де працював убитий.

Нагадаємо, у Франції обезголовили вчителя, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда. Озброєний ножем 18-річний чоловік напав на вчителя паризького коледжу Конфлан-Сент-Онорін і відрізав йому голову. Поліція застрелила нападника. За даними французьких ЗМІ, учитель кілька днів отримував погрози після того, як показав на занятті карикатури на пророка Мухаммеда.

Мусульманські лідери у Франції засудили напад.

Як повідомлялося, президент Еммануель Макрон назвав цей інцидент ісламістським тероризмом.

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