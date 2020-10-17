Колишній начальник поліції сяде на п’ять років за 10 тис. хабара



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Обвинувачений виставив умову підприємцю систематично платити йому 5-10 тис. грн

Овруцький районний суд Житомирської області визнав винним колишнього начальника Лугинського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області полковника поліції в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст.368 КК України) і призначив покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 9 жовтня.

За даними досудового розслідування, наприкінці грудня 2017 року екскерівник відділення поліції надав вказівки підлеглим працівникам поліції групи реагування зупиняти і затримувати транспорт підприємця та вилучати лісопродукцію для перевірок законності її походження. Крім цього, обвинувачений під час зустрічі з підприємцем висунув вимогу: платити йому систематично хабара в розмірі від 5 до 10 тисяч гривень.

При цьому підприємець, розуміючи, що відбувається перешкоджання його професійної діяльності, звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів.

Передача неправомірної вигоди на суму 10 тис. грн відбулася 25 січня 2018 року. За вказівкою експоліцейського підприємець залишив гроші в магазині автозапчастин.

У суді обвинувачений не визнав своєї вини. За його версією, 10 тис. грн – це був борг перед власником магазину автозапчастин, який буцімто давав автозапчастини для ремонту службового транспорту поліції. Що стосується самого підприємця, то, за словами колишнього начальника поліції, він намагався його скомпрометувати і в одній із розмов той начебто висловився, що «бізнес і міліція - це партнери». Також обвинувачений стверджував, що для себе у підприємця нічого не вимагав, не погрожував йому та не перешкоджав його діяльності.

Попри те, що обвинувачений не визнав своєї провини у вказаному злочині, суд вважає, що його винуватість знайшла своє підтвердження в засіданні та підтверджується показами свідків.

Обмірковуючи міру покарання для обвинуваченого, суд заявив: полковник поліції вчинив тяжкий корупційний злочин, своєї вини не визнав, а тому варто призначити покарання у вигляді позбавлення волі і, відповідно до вимог ч. 1 ст.75 КК України, останній не може бути звільнений від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком.

Крім реального терміну, суд позбавив обвинуваченого права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю три роки і конфіскував усе його майно.