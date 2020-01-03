Бум українського кіно: 12 найкасовіших фільмів 2019 року індустрія розваг

Стрічка Володимира Зеленського «Я, ти, він, вона» стала лідером кінопрокату 2019 року

Нинішній президент України – автор стрічки, яка стала лідером кінопрокату минулого року

За останні п’ять років у прокат вийшли 110 вітчизняних повнометражних фільмів. Їх касові збори загалом становлять близько пів мільярда гривень.

У минулому році вітчизняна кіноіндрустрія, яка почала отримувати підтримку держави видавала на гора романтичні, пригодницькі, комедійні та історичні стрічки, розраховані на масового глядача. Також вийшло декілька стрічок артхаусного кіно, які схвально оцінили кінокритики.

«Главком» зібрав докупи лідерів кінопрокату минулого року. Саме ці стрічки були найпопулярніші, адже за них глядачі голосували своєю гривнею.

Джерело даних про касові збори: boxofficemojo.com

Жанр: романтична кінокомедія

Режисер: Володимир Зеленський, Девід Додсон

Бюджет: 36,9 млн грн

Касові збори: $2,7 млн

Прем’єра відбулася 27 грудня 2018 року, втім очевидно, що глядачі дивилися її переважно вже у новорічно-різдвяний період 2019 року. Оскільки фільм став найкасовішим зі всіх випущених в цьому році і загалом в Україні, доцільно врахувати його у рейтингу 2019 року.

Стрічка сімейну пару, яка втратила почуття і хоче розлучитися, але суддя дала їм місяць на роздуми. Вони використовують другий шанс, щоб втілити свої бажання. Це романтична комедія, яка легко «заходить» глядачам під час Різдвяних свят.

Нинішній президент України Володимир Зеленський – не лише режисер стрічки, а й головний актор і продюсер. Також у фільмі грають Надя Дорофєєва, Євген Кошовий, Настя Коротка, Тамара Яценко та інші. Майже половину бюджету фільму оплатило Держкіно (17,6 млн грн), виробник повернув державі 11,6 млн грн від доходів. Це рекордна сума, яку Держкіно отримувало від кінокомпаній. Після обрання Зеленського президентом, суд змусив НАБУ почати розслідування щодо компанії Зеленського через те, що в умовах фінансування було прописано, що фільм має бути повністю українською мовою, але компанія цього не виконала. Невдовзі НАБУ припинило провадження, а тодішній очільник Держкіно Пилип Іллєнко назвав звинувачення абсурдними.

2. «Захар Беркут»

Жанр: історичний екшн

Режисер: Ахтем Сеїтаблаєв, Джон Вінн

Бюджет: 113,5 млн грн

Касові збори: $1,49 млн

Це українсько-американський художній фільм, який розповідає про громаду, яка об’єднується, щоб відбити наступ на свою землю і залишитися вільною. В центрі фільму два сини Захара Беркута – Іван та Максим, що проявляють лідерство і відвагу, аби захистити односельчан і мотивувати їх до бою. Максим закохується в доньку Тугарина Вовка (суперник Беркута і посіпака монголо-татар), яка на відміну від батька, незламна і готова боротися проти орди. У стрічці поєдналися пейзажі українських Карпат, українська історія та голлівудські актори. Держкіно вклало у «Захара Беркута» 30 млн грн.

3. «Секс і нічого особистого»

Жанр: романтична комедія

Режисер: Ольга Ряшина

Бюджет: 25,8 млн грн

Касові збори: $956 тис.

Фільм був випущений у кінці минуло року, але більшість прокатних вікендів припали на 2019 рік. Фільм зняла кінокомпанія Star Media, половину бюджету спонсорувало Держкіно. Автором сценарію є шоумен Сергій Притула з колегами із «Вар'яти-шоу». За сценарієм, дівчина каже бойфренду, що він слабкий у сексі, тож хлопець починає вчитися майстерності в проститутки. Сюжет запозичений із канадського фільму 2012 року «Мої бентежні сексуальні пригоди». Для самокупності стрічці не вистачило 600 тис грн.

4. «Свінгери-2»

Жанр: комедія

Режисер: Андрейс Екіс

Бюджет: 9 млн грн

Касові збори: $537 тис.

З назви зрозуміло, що йдеться про пару, яка урізноманітнює сексуальне життя різними способами, зокрема тантричним сексом і свінгерством. Це українсько-латвійська комедія з Олею Поляковою, Дашею Астаф’євою, Олексієм Вертинським, Михайлом Кукуюком, В’ячеславом Довженком і Ганною Саліванчук у головних ролях. Стрічка окупилася, хоча і заробила двічі менше, ніж перша частина Свінгерів.

5. «Ціна правди»

Жанр: історичний трилер

Режисер: Агнешка Голланд

Бюджет: 262,2 млн грн

Касові збори: $404 тис.

Фільм про валлійського журналіста Ґарета Джонса, який їде в СРСР, щоб дізнатися, чи справді там країна мрій, як передають в британських газетах. Приїхавши в Москву, він бачить вгодованих людей, чисті вулиці. Водночас його колегу, який хотів написати репортаж з України, убили посеред Москви. Підозрюючи, що радянська влада щось приховує, Джонс тишком продовжує справу колеги і вирушає в Україну, в Юзівку. Там він бачить голод, осиротілих, опухлих дітей і канібалізм. Повернувшись до Британії, Джонс розповідає світу про Голодомор, але йому не вірять і починають висміювати. Водночас пулітцерівський лауреат журналіст Уолтер Дюранті через політичну доцільність і задля власного збагачення поширює на весь світ пропаганду про досягнення сталінського режиму.

Це стрічка спільного виробництва Польщі, України та Великої Британії. Україна профінансувала 10% бюджету, надавши близько 26 млн грн. Зйомки відбувалися в Україні, Польщі і Шотландії.

6. «Фокстер і Макс»

Жанр: фентезі, пригоди

Режисер: Анатолій Матешко

Бюджет: 51,5 млн грн

Касові збори: $ 336,3 тис.

Підліток малює на стіні собаку, який оживає, перетворюючись на нано-пса. Пес стає другом хлопця, але головного героя починають розшукувати злочинці, щоб отримати технологію створення робота. Близько 90% вартості фільму оплатило Держкіно та Український культурний фонд (38,4 млн грн і 7 млн грн відповідно).

7. «Зустріч Однокласників»



Жанр: комедія

Режисер: Валентин Шпаков

Бюджет: 6,0 млн грн

Касові збори: $307 тис.

Комедія «Зустріч Однокласників» знята на замовлення «НЛО TV». Стрічка хоч малобюджетна, але прибуткова. Сюжет про трьох шкільних друзів, які не бачилися після закінчення школи. Один рок-зірка, якого зіграв лідер гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин, другий – бізнесмен з розбитим серцем, третій- інтелігент із нудним життям. І от вони вирішили відірватися…

Сюжет фільму запозичили із данського фільму «Зустріч однокласників».

8. «Заборонений»

Жанр: біографічна драма

Режисер: Роман Бровко

Бюджет: 38 млн грн

Касові збори: $277,9 тис.

Фільм про життя, цінності, арешт та смерть письменника Володимира Стуса. Третину кошторису закрило Держкіно. Стрічка стала скандальною ще за рік до виходу, коли знімальна група вилучила з стрічки сцени про адвоката Стуса, проросійського політика Віктора Медведчука, втім, після осуду громадськості, повернула сцену у фільм.

9. «Крути 1918»

Жанр: історичний екшн

Режисер: Олексій Шапарєв

Бюджет: 52 млн грн

Касові збори: $269,6 тис.

Фільм приурочений річниці бою під Крутами. Кіно розповідає про юнака, що спершу вважає себе не створеним для війни, але під впливом родини вирішує стати воїном і поїхати захищати країну від російської більшовицької армії Муравйова. Багато істориків розкритикували картину через її неправдоподібність, але режисер не раз говорив в інтерв’ю, що фільм не є історичною реконструкцією. Половину бюджету стрічки закрило Держкіно.

10. «Давай, танцюй»

Жанр: комедія

Режисер: Олександр Березань

Бюджет:

Касові збори: $261,4 тис.

Простий хлопець приїжджає з провінційного міста на Донеччині в «бандерівський» Київ, щоб взяти участь в танцювальному конкурсі, щоб допомогти брату зібрати гроші на операцію. Але в столиці він зустрічає дівчину, в яку закохується, тож тепер у нього дві цілі: виграти турнір і закохати її в себе. Фільм створений без підтримки Держкіно та повністю випущений за кошти приватних осіб. Загальний розмір бюджету невідомий, проте відомо, що фільм частково профінансований українським мобільним оператором «Київстар». Критики похвалили фільм через якісну операторську роботу, але розкритикували за українофобство.

11. «11 дітей з Моршина»

Жанр: комедія, пригоди

Режисер: Аркадій Непиталюк

Бюджет: 15,3 млн грн

Касові збори: $210,6 тис.

За ідеєю фільму, Моршин був заснований на місці падіння метеориту. Місцева аферистка хоче роздобути метеорит, що коштує кругленьку суму, втім їй на заваді стоять 11 дітей, які згуртувалися, щоб зберегти місто. Більшу частину бюджету фільму –10,5 млн грн надало Міністерство культури.

12. «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»»

Жанр: екшн

Режисер: Іван Тимченко

Бюджет: 33 млн грн

Касові збори: $162,6 тис.

Після бойових дій командир батальйону із побратимом потрапляють в окуповане сепаратистами місто, де переховуються і намагаються вибратися на територію, яку контролюють українські військові. Через особисту образу на головного героя «полює» російський військовий, що командує сепаратистськими військовими формуваннями. В кінці фільму - трагічний розстріл колони українських захисників під Іловайськом. Під час титрів незліченні фотографії воїнів, які загинули у трагедії. Автори створювали фільм більше двох років, використовуючи реальні історії ветеранів-добровольців.

З ТОП-12 фільмів, бачимо, що глядачі найохочіше ходять на легкі романичні, смішні фільми.

Генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич пояснює: на європейському ринку аналогічна ситуація: найкасовіші національні фільми — локальні комедії. «Це близьке і зрозуміле широкому глядачеві і недороге у виробництві, тож такі фільми зазвичай прибуткові.

Попри те, що історичні стрічки збирають менше грошей, вони складають відчутну частину ринку. За словами Юлії Сінькевич, історичне кіно дорожче у виробництві і вимагає більшої підготовки: потрібні додаткові історичні дослідження, робота художника-постановника, декорації, костюми, велика масовка. «Дуже важко вписати історичне кіно в контекст і зробити так, щоб люди йому повірили. Це потребує роботи потужної команди. Якраз тут нам не вистачає якості», - важає Сінькевич.

Продюсерка вважає, що 2019 рік був успішним для українського кінематографу, адже щотижня відбувались прем’єри вітчизняних фільмів і за результатами касових зборів зрозуміло, що глядачу вони цікаві. Також вона відзначає різножанровість фільмів, оскільки виходять і видовищні, і дитячі, і артхаусні стрічки. Зросла і якість, наприклад «Фокстер і Макс» має чудовий рівень графіки та анімації.

«Приємно, що українські фільми брали нагороди або брали участь у майже кожному великому кінофестивалі. Наприклад «Мої думки тихі» Антонія Лукіча (стали лауреатом 54-го міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах - «Главком»), «Атлантида» Валентина Васяновича (стала найкращою на фестивалі Les Arcs Film у Франції і стала однією з переможців кінофестивалю у Венеції - «Главком»), фільм «Додому» був презентований у Каннах. Це вже показник»,- зауважує продюсерка.

Зростанню якості сприяє підтримка Українського культурного фонду, що інвестує у початковий етап роботи над проектом: розробку сценарію і виготовлення тизерів, - каже Юлія Сінькевич і додає: аби фільми були якісніші, потрібен відповідний рівень кіноосвіти.

Фінансування галузі на 2020 рік

На 2020 рік у бюджет заклали 750 млн грн на державну підтримку кіно, що на 250 млн більше ніж сума у 2019 році. Ці кошти будуть зосереджені в Держкіно і використаються на фінансування стрічок, які вже обрані під час останнього пітчингу, а також на нові фільми і серіали, які змагатимуться на наступних конкурсах на державну підтримку.

Український культурний фонд поки не оголосив програму підтримки кіно, вона на етапі розробки.

Ольга Гордійчук, для «Главкома»