Названо кращий фільм 2019 року



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Постер фільму «Паразити»

Фільм переміг в номінації «Кращий сценарій»

Фільм «Паразити», режисера Пон Чжун Хо став найкращою кінострічкою 2019 року за версією Національної мережі кінокритиків США (National Society of Film Critics). Про це повідомляється на сайті організації.

«Паразити» перемогли і в номінації «Кращий сценарій». Кращим режисером визнали Грету Гервіг («Маленькі жінки»).

Кращим актором став Антоніо Бандерас («Біль і слава»), кращою актрисою – Мері Кей Плейс («Діана»). Бред Пітт за свою роль в «Одного разу в... Голлівуді» був названий кращим актором другого плану, а титулу «Краща актриса другого плану» удостоїлася Лора Дерн («Шлюбна історія», «Маленькі жінки»).

Операторська робота Клера Матона («Портрет дівчини в огні», «Атлантика») отримала найвищу оцінку. Кращий документальний фільм 2019 року, за версією кінокритиків, – «Країна меду» (режисери Тамара Котевска і Любомир Стефанов).

Офіційний український трейлер фільму «Паразити»

Нагадаємо, Поплавський і Винник заявили про відновлення національної музичної премії «Українська пісня року».