47-річна Кемерон Діас повідомила про народження своєї першої дитини



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Зірка фільмів «Маска» і «Ангели Чарлі» Кемерон Діас

Акторка вперше пізнала радість материнства

Американська акторка, зірка фільмів «Маска» і «Ангели Чарлі» Кемерон Діас повідомила шанувальникам радісну новину – вона вперше стала мамою.

Про поповнення в родині 47-річна знаменитість оголосила 3 січня в своєму Instagram. Кемерон розповіла, що у них з чоловіком, Бенджі Медденом, народилася дочка, але при цьому не уточнила, коли саме дівчинка з’явилася на світ.

«З Новим роком від Медденів! Ми відчуваємо себе такими щасливими, вдячними і благословенними. Ми починаємо це десятиліття, оголошуючи про народження нашої дочки, Редікс Медден. Вона підкорила наші серця, ставши частиною нашої сім’ї. Ми щасливі поділитися цією новиною», – сказано в пості.

Акторка додала, що не публікуватиме фотографії свого первістка і не буде ділитися іншими подробицями, однак зазначила, що дівчинка «дуже мила».

Кемерон Діас вийшла заміж за учасника гурту Good Charlotte Бенджі Меддена в січні 2015 року. Для акторки і музиканта цей шлюб став першим. До весілля пара зустрічалася всього рік.

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