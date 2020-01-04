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    У світі

    47-річна Кемерон Діас повідомила про народження своєї першої дитини

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    Зірка фільмів &laquo;Маска&raquo; і &laquo;Ангели Чарлі&raquo; Кемерон Діас&nbsp; - 47-річна Кемерон Діас повідомила про народження своєї першої дитини
    Зірка фільмів «Маска» і «Ангели Чарлі» Кемерон Діас 

    Акторка вперше пізнала радість материнства

    Американська акторка, зірка фільмів «Маска» і «Ангели Чарлі» Кемерон Діас повідомила шанувальникам радісну новину – вона вперше стала мамою.

    Про поповнення в родині 47-річна знаменитість оголосила 3 січня в своєму Instagram. Кемерон розповіла, що у них з чоловіком, Бенджі Медденом, народилася дочка, але при цьому не уточнила, коли саме дівчинка з’явилася на світ.

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    «З Новим роком від Медденів! Ми відчуваємо себе такими щасливими, вдячними і благословенними. Ми починаємо це десятиліття, оголошуючи про народження нашої дочки, Редікс Медден. Вона підкорила наші серця, ставши частиною нашої сім’ї. Ми щасливі поділитися цією новиною», – сказано в пості.

    Акторка додала, що не публікуватиме фотографії свого первістка і не буде ділитися іншими подробицями, однак зазначила, що дівчинка «дуже мила».

    Кемерон Діас вийшла заміж за учасника гурту Good Charlotte Бенджі Меддена в січні 2015 року. Для акторки і музиканта цей шлюб став першим. До весілля пара зустрічалася всього рік.
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    Нагадаємо, Поплавський і Винник заявили про відновлення національної музичної премії «Українська пісня року».

    кіно шлюб весілля культура
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