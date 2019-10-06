Бойовики «Талібану» вбили шістьох афганських поліцейських



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Таліби встановили присутність у районі Ніджраб і час від часу здійснюють там напади

Атаки талібів пожвавилися після того, як мирні переговори із США завершилися провалом

Бойовики «Талібану» вбили шість афганських поліцейських у провінції Капіса. Ще троє поліцейських отримали поранення під час нічного нападу.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За даними влади провінції, таліби встановили присутність у районі Ніджраб і час від часу здійснюють там напади.

Також 4 жовтня від травм, отриманих внаслідок нещодавнього нападу талібів, помер керівник поліції району Зарех у північній провінції Балх.

Атаки талібів в Афганістані пожвавилися після того, як мирні переговори «Талібану» зі Сполученими Штатами щодо мирної угоди завершилися провалом.

Раніше рух «Талібан» загрожував зірвати вибори президена Афганістану, організувавши напади на виборчі центри, співробітників виборчих комісій і правоохоронні органи.

Нагадаємо, в Афганістані на мітингу за участю президента прогримів вибух, в результаті якого 24 людей загинули.

7 вересня у п’ятому районі Кабула в Афганістані терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій поблизу ринку Компані.

Також на початку вересня у столиці Афганістану Кабулі вибухнув замінований автомобіль, який пошкодив будинки в радіусі кілометра.