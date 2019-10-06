Невідомі атакували офіс телеканалу Al Arabia в Багдаді
В Іраку тривають масові заворушення
10 нападників прибули до офісі телеканалу, побили співробітників і зламали обладнання
Невідомі в масках здійснили напад на офіс телеканалу Al Arabia в столиці Іраку Багдаді.
Про це повідомляється на сайті Al Arabia.
Зазначається, що 10 нападників прибули до офісі телеканалу, побили співробітників і зламали обладнання.
Кілька співробітників телеканалу постраждали.
Журналісти повідомили, що поліція відмовилася допомагати команді телеканалу під час нападу.
Нагадаємо, 1 жовтня у столиці Іраку Багдаді і кількох провінціях країни спалахнули антиурядові протести. Подекуди мирні акції переросли в масові заворушення та сутички з поліцією.
Люди вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти корупції, безробіття і поганих комунальних послуг, зокрема відключення електроенергії та браку води.
Станом на 5 жовтня кількість загиблих під час масових протестів в Іраку становила 100 осіб.
На загибель людей відреагував Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, він закликав уряд і демонстрантів в Іраку до діалогу.