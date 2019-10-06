Невідомі атакували офіс телеканалу Al Arabia в Багдаді



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В Іраку тривають масові заворушення

10 нападників прибули до офісі телеканалу, побили співробітників і зламали обладнання

Невідомі в масках здійснили напад на офіс телеканалу Al Arabia в столиці Іраку Багдаді.

Про це повідомляється на сайті Al Arabia.

Зазначається, що 10 нападників прибули до офісі телеканалу, побили співробітників і зламали обладнання.

Кілька співробітників телеканалу постраждали.

Журналісти повідомили, що поліція відмовилася допомагати команді телеканалу під час нападу.

Нагадаємо, 1 жовтня у столиці Іраку Багдаді і кількох провінціях країни спалахнули антиурядові протести. Подекуди мирні акції переросли в масові заворушення та сутички з поліцією.

Люди вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти корупції, безробіття і поганих комунальних послуг, зокрема відключення електроенергії та браку води.

Станом на 5 жовтня кількість загиблих під час масових протестів в Іраку становила 100 осіб.

На загибель людей відреагував Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, він закликав уряд і демонстрантів в Іраку до діалогу.