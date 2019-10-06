  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Невідомі атакували офіс телеканалу Al Arabia в Багдаді

    • Розсилка
    <p>В Іраку тривають масові заворушення</p> - Невідомі атакували офіс телеканалу Al Arabia в Багдаді

    В Іраку тривають масові заворушення

    10 нападників прибули до офісі телеканалу, побили співробітників і зламали обладнання

    Невідомі в масках здійснили напад на офіс телеканалу Al Arabia в столиці Іраку Багдаді.

    Про це повідомляється на сайті Al Arabia.

    Зазначається, що 10 нападників прибули до офісі телеканалу, побили співробітників і зламали обладнання.

    Кілька співробітників телеканалу постраждали.

    Журналісти повідомили, що поліція відмовилася допомагати команді телеканалу під час нападу.

    Нагадаємо, 1 жовтня у столиці Іраку Багдаді і кількох провінціях країни спалахнули антиурядові протести. Подекуди мирні акції переросли в масові заворушення та сутички з поліцією.

    Люди вийшли на вулиці, щоб висловити протест проти корупції, безробіття і поганих комунальних послуг, зокрема відключення електроенергії та браку води.

    Станом на 5 жовтня кількість загиблих під час масових протестів в Іраку становила 100 осіб.

    На загибель людей відреагував Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, він закликав уряд і демонстрантів в Іраку до діалогу.

    Ірак Багдад ЗМІ телебачення протест напад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ