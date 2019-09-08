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    У світі

    В результаті сутичок з поліцією в Гонконзі постраждали 19 осіб

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    <p>Прапор України під час масових протестів у Гонконзі, які, зокрема, надихаються прикладом української Революції Гідності</p> - В результаті сутичок з поліцією в Гонконзі постраждали 19 осіб

    Прапор України під час масових протестів у Гонконзі, які, зокрема, надихаються прикладом української Революції Гідності

    В другій половині дня плануються чергові мітинги в діловому центрі міста

    Щонайменше 19 людей отримали поранення в результаті зіткнень між демонстрантами і поліцією, що сталися в суботу увечері в Гонконзі. Стан двох постраждалих розцінюється лікарями як серйозний.

    Про це повідомила радіостанція RTHK.

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    Основні заворушення сталися в районі Монгкок в материковій частині міста. Групи протестувальників поруч з поліцейською дільницею спробували блокувати дороги, влаштовувати підпали і засвітити техніку правоохоронців для розпізнавання облич лазерними вказівками, на що співробітники правоохоронних органів у відповідь застосували гумові кийки і балончики з перцевим газом.

    У неділю в другій половині дня плануються чергові мітинги в діловому центрі міста. Частина маніфестантів намір пройти до будівлі генерального консульства США, щоб передати американській стороні петицію із закликом чинити тиск на владу Китаю в питанні забезпечення демократичних прав і свобод в Гонконзі.

    Першого вересня гонконгська поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ і водяні гармати у відповідь на дії демонстрантів, які закидали правоохоронців «коктейлями Молотова» і камінням.

    Нагадаєммо, французький рух «жовтих жилетів» у суботу, 7 вересня, поновив акції протесту.

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