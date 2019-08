У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів

Напередодні поліція заарештувала декількох активістів руху

Гонконгська поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ і водяні гармати у відповідь на дії демонстрантів, які закидали правоохоронців «коктейлями Молотова« і камінням.

Про це повідомляє DW.

На марш у центральній частині Гонконгу зібралися десятки тисяч людей попри заборони поліції.

Напередодні поліція заарештувала декількох активістів руху.

Just witnessed several arrests here in shopping district Causeway Bay. Massive police presence after multiple rounds of tear gas fired near here a short time ago. #HongKongProtests pic.twitter.com/elEqBJPz3Y