У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Гонконгу не вщухають протести Фото: Reuters

Напередодні поліція заарештувала декількох активістів руху

Гонконгська поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ і водяні гармати у відповідь на дії демонстрантів, які закидали правоохоронців «коктейлями Молотова« і камінням.

Про це повідомляє DW.

На марш у центральній частині Гонконгу зібралися десятки тисяч людей попри заборони поліції.

Напередодні поліція заарештувала декількох активістів руху.

Just witnessed several arrests here in shopping district Causeway Bay. Massive police presence after multiple rounds of tear gas fired near here a short time ago. #HongKongProtests pic.twitter.com/elEqBJPz3Y — Charlotte Chelsom-Pill (@charlottejourno) 31 серпня 2019 р.

Нагадаємо, масові протести в Гонконзі тривають третій місяць. Протести привели до розгляду поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Акції протесту стали наймасовішими в Гонконзі з моменту передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Незважаючи на те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроекту про екстрадицію в КНР призупинено, протести не вщухли. Мітингувальники зажадали не тільки остаточної відмови від цього законопроєкту, але і відставки Керрі Лам разом з розслідуванням дій поліції під час демонстрацій.

25 серпня, у Гонконзі поліціянти вперше застосували вогнепальну зброю проти протестувальників.