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    У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів

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    <span>У&nbsp;</span><span>Гонконгу не</span><span>&nbsp;вщухають протести</span> - У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів
    У Гонконгу не вщухають протести
    Фото: Reuters

    Напередодні поліція заарештувала декількох активістів руху

    Гонконгська поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ і водяні гармати у відповідь на дії демонстрантів, які закидали правоохоронців «коктейлями Молотова« і камінням.

    Про це повідомляє DW.

    На марш у центральній частині Гонконгу зібралися десятки тисяч людей попри заборони поліції.

    Напередодні поліція заарештувала декількох активістів руху.

    Нагадаємо, масові протести в Гонконзі тривають третій місяць. Протести привели до розгляду поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Акції протесту стали наймасовішими в Гонконзі з моменту передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Незважаючи на те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроекту про екстрадицію в КНР призупинено, протести не вщухли. Мітингувальники зажадали не тільки остаточної відмови від цього законопроєкту, але і відставки Керрі Лам разом з розслідуванням дій поліції під час демонстрацій.

    25 серпня, у Гонконзі поліціянти вперше застосували вогнепальну зброю проти протестувальників.

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