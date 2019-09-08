У Франції знову протестують «жовті жилети»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: François Latour

Більша частина учасників акції поводилася мирно

Французький рух «жовтих жилетів» у суботу, 7 вересня, поновив акції протесту.

Демонстрації пройшли у великих містах, у них взяли участь кілька тисяч осіб, передає DW.

«У ході протестів сталося кілька сутичок учасників з поліцією. Так, у Парижі були затримані відпущені 89 «жовтих жилетів», крім того, правоохоронці винесли понад 60 попереджень. У столиці Франції в акції протесту взяли участь близько 800 осіб. Демонстрація стала більш численною, ніж попередні акції «жовтих жилетах» в останні місяці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більша частина учасників акції поводилася мирно.

Найбільша акція «жовтих жилетах» пройшла в Монпельє. На вулиці міста вийшли близько 3000 протестувальників, у тому числі 500 радикалів із так званого «Чорного блоку». Демонстранти підпалили поліцейську машину в центрі Монпельє, у свою чергу, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Двоє учасників акції були тимчасово затримані.

Крім того, сотні людей вийшли на мітинг у Руані попри те, що міська влада заборонила демонстрації в суботу спеціальним указом. Кілька «жовтих жилетів» у Руані були тимчасово затримані, ще понад 100 осіб отримали попередження. Невеликі мітинги «жовтих жилетів» також пройшли в Марселі, Ліллі, Страсбурзі та деяких інших містах.

Протести «жовтих жилетах» проходять у Франції з листопада 2018 року – як правило, у вихідні дні. Спочатку мітингувальники виступали проти запровадження податку, який міг призвести до подорожчання бензину, і вимагали підвищення мінімальної зарплати. Після того як уряд затвердив мораторій на підвищення паливного податку і пішов на ряд інших поступок, демонстранти почали протестувати проти реформ уряду і президента Макрона. 25 квітня глава держави в телезверненні до народу пообіцяв, зокрема, знизити податки для середнього класу і полегшити проведення референдумів.

Нагадаємо, протестувальники у Гонконзі просили надати їм повне громадянство Великої Британії.