У Франції знову протестують «жовті жилети»
Більша частина учасників акції поводилася мирно
Французький рух «жовтих жилетів» у суботу, 7 вересня, поновив акції протесту.
Демонстрації пройшли у великих містах, у них взяли участь кілька тисяч осіб, передає DW.
«У ході протестів сталося кілька сутичок учасників з поліцією. Так, у Парижі були затримані відпущені 89 «жовтих жилетів», крім того, правоохоронці винесли понад 60 попереджень. У столиці Франції в акції протесту взяли участь близько 800 осіб. Демонстрація стала більш численною, ніж попередні акції «жовтих жилетах» в останні місяці», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що більша частина учасників акції поводилася мирно.
Найбільша акція «жовтих жилетах» пройшла в Монпельє. На вулиці міста вийшли близько 3000 протестувальників, у тому числі 500 радикалів із так званого «Чорного блоку». Демонстранти підпалили поліцейську машину в центрі Монпельє, у свою чергу, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Двоє учасників акції були тимчасово затримані.
Крім того, сотні людей вийшли на мітинг у Руані попри те, що міська влада заборонила демонстрації в суботу спеціальним указом. Кілька «жовтих жилетів» у Руані були тимчасово затримані, ще понад 100 осіб отримали попередження. Невеликі мітинги «жовтих жилетів» також пройшли в Марселі, Ліллі, Страсбурзі та деяких інших містах.
Нагадаємо, протестувальники у Гонконзі просили надати їм повне громадянство Великої Британії.