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    У світі

    У Гонконзі поліція застосувала проти демонстрантів перцевий газ

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    Поліція заарештувала під час протестів десятки людей - У Гонконзі поліція застосувала проти демонстрантів перцевий газ
    Поліція заарештувала під час протестів десятки людей

    Сьогодні у Гонконзі будуть розглядати законопроєкт про кримінальну відповідальність за образи і неправомірне використання гімну КНР

    У Гонконзі поліція у середу, 27 травня застосувала перцевий газ для розгону протестувальників, які зібралися у центрі міста. Про це повідомляє Dailymail.

    У ЗМІ наголошують, що 27 травня законодавці обговорять законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за образи і неправомірне використання гімну КНР – «Маршу добровольців», тому сотні офісних працівників вийшли на вулиці у діловому центрі під час обідньої перерви.

    Зазначається, що китайські правоохоронці затримали десятки людей.

    «Поліція застосувала перцевий газ і заарештувала десятки протестувальників у Гонконзі, які намагаються перешкодити політикам обговорити суперечливий закон про державний гімн», - пише видання.

    Додамо, що даний законопроект передбачає покарання до трьох років тюремного ув'язнення або штраф у розмірі до $6,4 тисячі за образу і неправомірне використання «Маршу добровольців».

    Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що він має намір у найближчі дні зробити заяву, що стосується можливих заходів щодо Китаю у зв'язку з ситуацією у Гонконзі.

    Раніше повідомлялося, якщо влада Китаю затвердить законопроєкт про національну безпеку Гонконгу, Білий дім може вдатися до санкцій як щодо Пекіну, так і відносно адміністрації Гонконгу.

    До слова, поліція Гонконгу у неділю, 24 травня, розігнала антиурядовий мітинг за допомогою сльозогінного газу.

    Як відомо, протести в Гонконзі тривають з 2019 року. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

    1 жовтня минулого року поліція Гонконгу під час жорстких сутичок із демонстрантами застрелила протестувальника.

    Як повідомлялось, 10 травня протести у Гонконзі відновилися. Поліція тоді затримала 230 осіб. Поранення отримали щонайменше 18 осіб, а правоохоронців звинуватили в жорстокості.

    Нагадаємо, що раніше в Гонконгу на тлі протестів пройшли місцеві вибори. Тільки за перші дві години голосування явка втричі перевищила показник 2015 року. Активісти закликали не ставити голосування під загрозу.

     

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