США пригрозили Китаю санкціями через законопроєкт щодо Гонконгу



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У Гонконзі тривають антиурядові акції протесту

Законом про нацбезпеку КНР, по суті, захопить Гонконг, вважають у Білому домі

Якщо влада Китаю затвердить законопроєкт про національну безпеку Гонконгу, Білий дім може вдатися до санкцій як щодо Пекіна, так і відносно адміністрації Гонконгу.

Про це повідомив у неділю радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Роберт О'Браян.

«Схоже, що цим законом про нацбезпеку КНР, по суті, захопить Гонконг, а якщо вони це зроблять, в такому разі будуть запроваджені санкції щодо Гонконгу й КНР», – сказав радник президента США.

Зазначається, що подібні кроки комуністичної верхівки можуть поставити під удар особливий автономний статус Гонконгу, що допомагало розбудовувати статус світового фінансового центру.

«Важко уявити, як Гонконг зможе залишитися азійським фінансовим центром, якщо подібне станеться, і якщо КНР візьме на себе управління. В такому разі, глобальні корпорації покинуть місто», - визнав О'Браян.

До слова, поліція Гонконгу у неділю, 24 травня, розігнала антиурядовий мітинг за допомогою сльозогінного газу.

Як відомо, протести в Гонконзі тривають з 2019 року. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

1 жовтня минулого року поліція Гонконгу під час жорстких сутичок із демонстрантами застрелила протестувальника.

Як повідомлялось, 10 травня протести у Гонконзі відновилися. Поліція тоді затримала 230 осіб. Поранення отримали щонайменше 18 осіб, а правоохоронців звинуватили в жорстокості.

Нагадаємо, що раніше в Гонконгу на тлі протестів пройшли місцеві вибори. Тільки за перші дві години голосування явка втричі перевищила показник 2015 року. Активісти закликали не ставити голосування під загрозу.