Ціни на нафту зростають, незважаючи на напруженість між США і Китаєм



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Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,26% до $35,22 за барель, а ф'ючерси на американську легку нафту WTI подорожчали на 0,99% до $33,58 за барель

Ціни на нафту зростають у понеділок, 25 травня, незважаючи на зростання напруженості між Вашингтоном і Пекіном у зв'язку з новим законопроєктом про національну безпеку в Гонконзі. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,26% до $35,22 за барель до 10:00 за київським часом. Ф'ючерси на американську легку нафту WTI подорожчали на 0,99% до $33,58 за барель. Обидва контракти зросли за останні чотири тижні, але за період з початку року знизились приблизно на 45%.

Як повідомлялося, інвестори були приголомшені в п'ятницю, коли Пекін оприлюднив деталі законодавства про безпеку в Гонконзі, яке вважають поворотним моментом для колишньої британської колонії.

Ця пропозиція викликала гнів жителів Гонконгу, які відмовилися від правил соціального дистанціювання і протестували на вулицях. Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ і водомети в неділю, щоб розігнати тисячі людей.

Введення нового закону про національну безпеку в Гонконзі може спричинити створення баз спецслужб КНР у світовому фінансовому центрі, що викликало побоювання з приводу прямого контролю міста китайською владою і перспективи нових протестів.

Держсекретар США Майк Помпео в п'ятницю розкритикував Китай за розглянутий ним законопроєкт, назвавши його безпідставним і катастрофічним і сказавши, що закон може вплинути на особливий торговий режим з США.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки можуть ввести санкції проти Китаю, якщо Гонконг буде позбавлений високого ступеня автономії.

Зазначимо, НБУ у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту до 2020 року на рівні $35 за барель.