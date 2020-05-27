Трамп анонсував «потужну» відповідь Китаю через Гонконг



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Дональд Трамп через декілька днів оголосить про заходи, які США планують вжити щодо Китаю

Лідер США анонсував щось «дуже цікаве» в рамках можливих заходів щодо Пекіну

Президент США Дональд Трамп заявив, що через декілька днів оголосить про заходи, які США планують вжити щодо Китаю у відповідь на дії у Гонконзі.

Про це він розповів журналістам 26 травня.

«Ми робимо дещо прямо зараз. Думаю, ви вважаєте це дуже цікавим, але я не буду говорити про це зараз, я скажу про це через декілька днів», - відповів американський лідер на питання про те, чи будуть США вводити санкції проти Китаю.

При цьому він зазначив, що це не входить у санкції, але пообіцяв «щось потужне».

Раніше повідомлялося, якщо влада Китаю затвердить законопроєкт про національну безпеку Гонконгу, Білий дім може вдатися до санкцій як щодо Пекіну, так і відносно адміністрації Гонконгу.

До слова, поліція Гонконгу у неділю, 24 травня, розігнала антиурядовий мітинг за допомогою сльозогінного газу.

Як відомо, протести в Гонконзі тривають з 2019 року. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

1 жовтня минулого року поліція Гонконгу під час жорстких сутичок із демонстрантами застрелила протестувальника.

Як повідомлялось, 10 травня протести у Гонконзі відновилися. Поліція тоді затримала 230 осіб. Поранення отримали щонайменше 18 осіб, а правоохоронців звинуватили в жорстокості.

Нагадаємо, що раніше в Гонконгу на тлі протестів пройшли місцеві вибори. Тільки за перші дві години голосування явка втричі перевищила показник 2015 року. Активісти закликали не ставити голосування під загрозу.