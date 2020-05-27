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    Трамп анонсував «потужну» відповідь Китаю через Гонконг

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    Дональд Трамп через декілька днів оголосить про заходи, які США планують вжити щодо Китаю - Трамп анонсував «потужну» відповідь Китаю через Гонконг
    Дональд Трамп через декілька днів оголосить про заходи, які США планують вжити щодо Китаю

    Лідер США анонсував щось «дуже цікаве» в рамках можливих заходів щодо Пекіну

    Президент США Дональд Трамп заявив, що через декілька днів оголосить про заходи, які США планують вжити щодо Китаю у відповідь на дії у Гонконзі.

    Про це він розповів журналістам 26 травня.

    «Ми робимо дещо прямо зараз. Думаю, ви вважаєте це дуже цікавим, але я не буду говорити про це зараз, я скажу про це через декілька днів», - відповів американський лідер на питання про те, чи будуть США вводити санкції проти Китаю.

    При цьому він зазначив, що це не входить у санкції, але пообіцяв «щось потужне».

    Раніше повідомлялося, якщо влада Китаю затвердить законопроєкт про національну безпеку Гонконгу, Білий дім може вдатися до санкцій як щодо Пекіну, так і відносно адміністрації Гонконгу.

    До слова, поліція Гонконгу у неділю, 24 травня, розігнала антиурядовий мітинг за допомогою сльозогінного газу.

    Як відомо, протести в Гонконзі тривають з 2019 року. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

    1 жовтня минулого року поліція Гонконгу під час жорстких сутичок із демонстрантами застрелила протестувальника.

    Як повідомлялось, 10 травня протести у Гонконзі відновилися. Поліція тоді затримала 230 осіб. Поранення отримали щонайменше 18 осіб, а правоохоронців звинуватили в жорстокості.

    Нагадаємо, що раніше в Гонконгу на тлі протестів пройшли місцеві вибори. Тільки за перші дві години голосування явка втричі перевищила показник 2015 року. Активісти закликали не ставити голосування під загрозу.

    США санкції Китай Дональд Трамп політика Гонконг президент
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