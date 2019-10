Протести в Гонконзі: мітингарі кинули в метро пляшки з запальною сумішшю

На касках протестувальників був помічений напис українською мовою

Під час антиурядових акцій учасники протестів у Гонконзі кинули пляшки з запальною сумішшю в одну зі станцій метро. Крім того, протестувальники перекрили одну з вулиць. У Гонконзі тривають антиурядові акції протесту. У суботу, 12 жовтня, на вулиці Гонконгу вийшли тисячі людей, що дещо менше, ніж під час акцій минулими вихідними.

Про це повідомляє DW з посиланням на кореспондента інформагенції dpa.

Попри оголошену минулого тижня заборону на носіння протигазів, масок та балаклав, цього разу як і раніше багато учасників антиурядових виступів вийшли на вулиці в масках та протигазах з метою захисту від сльозогінного газу та перцевого спрею, які застосовують проти демонстрантів поліцейські.

Під час суботньої акції хтось кинув пляшки з «коктейлем Молотова» в одну зі станцій метро. Інформації про постраждалих унаслідок цього інциденту немає. Крім того, учасники антиурядових виступів також блокувати деякі вулиці, повідомляють місцеві ЗМІ. Однак в цілому масових сутичок між поліцією та правоохоронцями не спостерігалося, йдеться в повідомленні dpa.

Нагадаємо, Гонконг є спеціальним адміністративним районом Китаю, що розвинувся до одного з провідних фінансових центрів Азії та світу. Управління колишньою британською колонією, на яку поширюється суверенітет Китаю, здійснюється за принципом «одна країна – дві системи» – адміністрація Гонконгу має широкий автономний статус. Протести в Гонконзі тривають вже кілька місяців. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього закону. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Під час протестів у Гонконзі на касках протестувальників був помічений напис українською мовою: Слава Гонконгу! Героям Слава! Фото протестувальника опублікував в соцмережі журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

“Glory to Hong Kong!” The inscription in Ukrainian on the protester’s helmet in Hong Kong. A reference to the famous Ukrainian patriotic greeting “Glory to Ukraine” (Slava Ukraini).



Слава Гонконгу! Героям Слава! Напис українською на касці протестувальника (медика?) в Гонконзі. pic.twitter.com/lMFvHhCPnH