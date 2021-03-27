У Греції продовжили загальнонаціональний карантин
У деяких регіонах країни рівень захворюваності на коронавірус усе ще високий
Уряд Греції вирішив продовжити загальний карантин щонайменше до 5 квітня. Про це ішлося на брифінгу за участі заступника міністра охорони здоров’я Василіса Контозаманіса.
Рішення про продовження карантину влада ухвалила, бо у деяких регіонах країни рівень захворюваності на коронавірус усе ще високий.
Переглянути або продовжити обмеження Міністерство охорони здоров’я Греції зможе через тиждень.
Нагадаємо, починаючи з квітня 2021 року в Греції будуть безкоштовно поширювати тести на коронавірус Covid-19, які можна зробити самостійно.
Зазначимо, на тлі погіршення ситуації з коронавірусом на початку лютого у Греції посилили комендантську годину і ввели карантин вихідного дня.
Також повідомлялося, що влада Греції має намір всім, хто через локдаун залишився без роботи, виплачували по €800.
До слова, Греція планує зняти обмеження на Covid-19 у секторі роздрібної торгівлі та відкрити школи до кінця березня. У травні планують розпочати заново відкривати туристичний сектор напередодні життєво важливого літнього сезону.