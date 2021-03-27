Мобільний Covid-госпіталь передислокують з Івано-Франківська

Серед можливих нових місць його базування – місто Київ, або південні області

Мобільний госпіталь для хворих на Covid-19, що зараз знаходиться в Івно-Франківську, може бути переміщено в регіон з гіршими показниками захворюваності. Таке питання обговорювалося на оперативній нараді Міністерства охорони здоров'я та Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що мало місце в суботу, 27 березня.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в Facebook.

«Обговорили зміну дислокації госпіталю, оскільки ситуація з навантаженням на систему охорони здоров'я в Івано-Франківській області стабілізувалася. Водночас відзначаємо зростання кількості госпіталізації в сусідніх областях і на півдні країни», – заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що мобільний Covid-госпіталь з Івано-Франківської області можуть перевезти до Києва.

«Мобільний госпіталь ДСНС зараз розгорнуто в Івано-Франківській області. Те, що стосується області, там вже майже протягом тижня ми фіксуємо стабілізацію ситуації. І впевнений, що найближчим часом ми зможемо перевезти його в інше місце, в тому числі в Київ, якщо це знадобиться», – повідомив він.

Нагадаємо, у столичних лікарнях сьогодні лікуються 4252 хворих на коронавірус. 2700 людей – у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу. найбільша кількість хворих від початку пандемії.

Як стало відомо, у Києві протягом доби 26 березня підтвердили 1226 випадків коронавірусу, померли 39 хворих, одужало 464 особи.