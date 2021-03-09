Влада Греції визначилася з датою повернення туристів

Уряд планує дозволити відновити туризм, на який припадає приблизно п'ята частина економіки Греції

Греція планує зняти обмеження на Covid-19 у секторі роздрібної торгівлі та відкрити школи до кінця березня. В травні планують розпочати заново відкривати туристичний сектор напередодні життєво важливого літнього сезону.

Про це заявила офіційний представник уряду Арістотелія Пелоні, передає агентство Reuters.

За її словами, у середньостроковій перспективі, по мірі просування вакцинації, уряд планує дозволити відновити туризм, на який припадає приблизно п'ята частина економіки Греції.

Греція, в якій від Covid-19 померло 6758 осіб, недавно була змушена продовжити ізоляцію в регіоні Афін до 16 березня через відновлення інфекцій, але Пелоні сказала, що попереду є ознаки надії.

«Попереду нас чекають важкі дні. Але ми пробігаємо останню милю в цьому марафонському забігу», – сказала вона.

Зазначимо, на тлі погіршення ситуації з коронавірусом на початку лютого у Греції посилили комендантську годину і ввели карантин вихідного дня.

Також повідомлялося, що влада Греції має намір всім, хто через локдаун залишився без роботи, виплачували по €800.

Напередодні у Туреччині приступили до поступового зняття карантинних обмежень, незважаючи на стурбованість лікарів з приводу зростання захворюваності на Covid-19.