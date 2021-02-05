Греція посилила комендантську годину і запровадила карантин вихідного дня

У вихідні комендантська година тепер буде починатися з 18:00 і діяти до 05:00

Карантин буде посилений в Аттиці, Салоніках і Халкідікі з 6 лютого

Міністерство охорони здоров'я Греції вирішило посилити деякі обмеження в трьох регіонах до 15 лютого.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Так, карантин буде посилений в Аттиці, Салоніках і Халкідікі з 6 лютого. В цих регіонах будуть працювати по вихідних тільки супермаркети, продуктові магазини, пекарні, заправні станції і аптеки. При цьому вони будуть працювати тільки з 7:00 до 17:00. В неділю продовольчі магазини не працюють.

Рух буде заборонено після 18:00.

В робочі дні зберігається заборона на пересування людей на вулицях або на громадському і особистому транспорті з 21:00 до 05:00, а у вихідні комендантська година буде тепер починатися з 18:00 і діяти до 05:00.

Раніше повідомлялося, що влада Греції має намір всім, хто через локдаун залишився без роботи, виплачували по €800.