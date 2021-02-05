  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Греція посилила комендантську годину і запровадила карантин вихідного дня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У вихідні комендантська година тепер буде починатися з 18:00 і діяти до 05:00 - Греція посилила комендантську годину і запровадила карантин вихідного дня
    У вихідні комендантська година тепер буде починатися з 18:00 і діяти до 05:00

    Карантин буде посилений в Аттиці, Салоніках і Халкідікі з 6 лютого

    Міністерство охорони здоров'я Греції вирішило посилити деякі обмеження в трьох регіонах до 15 лютого.

    Про це повідомляє Ekathimerini.

    Так, карантин буде посилений в Аттиці, Салоніках і Халкідікі з 6 лютого. В цих регіонах будуть працювати по вихідних тільки супермаркети, продуктові магазини, пекарні, заправні станції і аптеки. При цьому вони будуть працювати тільки з 7:00 до 17:00. В неділю продовольчі магазини не працюють.

    Рух буде заборонено після 18:00.

    В робочі дні зберігається заборона на пересування людей на вулицях або на громадському і особистому транспорті з 21:00 до 05:00, а у вихідні комендантська година буде тепер починатися з 18:00 і діяти до 05:00.

    Раніше повідомлялося, що влада Греції має намір всім, хто через локдаун залишився без роботи, виплачували по €800.

    Теги: вихідні Греція карантин коронавірус комендантська година
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies