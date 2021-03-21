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    Греція безкоштовно роздаватиме тести на Covid-19

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    Тестові набори мають точність в 95-99% і вимагають зразки з носа та слини - Греція безкоштовно роздаватиме тести на Covid-19

    Тестові набори мають точність в 95-99% і вимагають зразки з носа та слини

    Греція буде першою європейською країною, яка зробить набори для тестування безкоштовними

    Починаючи з квітня 2021 року в Греції будуть безкоштовно поширювати тести на коронавірус Covid-19, які можна зробити самостійно.

    Про це повідомляється Reuters.

    В уряді повідомили, що всі, у кого є номер соціального страхування, можуть отримати чотири набори для тестування на місяць у аптеках.

    Тестові набори мають точність в 95-99% і вимагають зразки з носа та слини. Всім, у кого буде позитивний результат, необхідно буде повідомляти про це в лікарні.

    Уряд повідомив, що Греція буде першою європейською країною, яка зробить такі набори безкоштовними.

    Зазначимо, на тлі погіршення ситуації з коронавірусом на початку лютого у Греції посилили комендантську годину і ввели карантин вихідного дня.

    Також повідомлялося, що влада Греції має намір всім, хто через локдаун залишився без роботи, виплачували по €800.

    До слова, Греція планує зняти обмеження на Covid-19 у секторі роздрібної торгівлі та відкрити школи до кінця березня. У травні планують розпочати заново відкривати туристичний сектор напередодні життєво важливого літнього сезону.

    Теги: здоров'я Греція аптека страхування коронавірус
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