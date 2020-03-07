У Греції зійшов з рейок пасажирський потяг



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Внаслідок події пасажири не постраждали

За попередніми даними, аварія сталася через перевищення швидкості

Неподалік міста Патри на заході Греції зійшов з рейок пасажирський потяг.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Зазначається, що поїзд прямував з Като-Ахайі та зійшов з рейок прямо перед центральним вокзалом Патри.

Внаслідок події пасажири не постраждали. Через деякий час бригади грецької залізничної організації повернули поїзд на рейки.

Надалі потяг перемістили на Центральний вокзал для проведення необхідного огляду.

За попередніми даними, аварія сталася через перевищення швидкості.

Раніше повідомлялося, що на півдні Канади зійшов з рейок та загорівся потяг, що перевозив нафту.

До слова, вчора у вагоні київського метро стався вибух.