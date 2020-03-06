Автобус із африканською командою потрапив у ДТП. Загинуло дев’ять футболістів, зокрема брат зірки «Ліверпуля»



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Набі Кейта приголомшений трагедією Liverpool FC

Більшість інших пасажирів отримали травми різного ступеня важкості

У Ґвінеї сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, в якому перебувала футбольна команда.

Аварія сталася напередодні, 5 березня, недалеко від міста Маму, в 250 кілометрах від столиці країни Конакрі, де базується клуб. У результаті інциденту загинули дев'ять футболістів, а багато хто з інших людей, що знаходилися в транспортному засобі, отримали травми різного ступеня тяжкості.

Цю інформацію підтвердили в Професійній футбольній лізі Ґвінеї: «Міністерство спорту, культури і культурної спадщини, а також професійна ліга і футбольна ліга з глибоким болем повідомляють спортивному співтовариству Ґвінеї, Африки і всього світу про жахливу втрату дев'яти футболістів».

Як повідомляє Liverpool Echo, серед загиблих гравців виявився Альма Кейта, двоюрідний брат півоборонця «Ліверпуля» і збірної Ґвінеї Набі Кейти.

Набі Кейта в своєму Instagram уже відреагував на новину: «Я приголомшений і засмучений цими жахливими новинами, моє серце розбите. Я висловлюю щирі співчуття сім'ям жертв, а також всій спортивній сім'ї Ґвінеї. Спочивайте з миром, хлопці».