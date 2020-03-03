В Укрзалізниці розповіли, чому вирішили знову купувати локомотиви General Electric



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Нові локомотиви GE на 20% більш економічні за витратами пального і на 70% — за показником витрати мастила, - Укрзалізниця

Локомотиви мають високі показники продуктивності та економії за підсумками першого року експлуатації, - Саболевський

Локомотиви виробництва General Electric повністю виправдали себе за підсумками першого року експлуатації в Укрзалізниці. Про це йдеться в колонці директора із стратегічного розвитку та інвестиційної політики АТ «Укрзалізниця» Антона Саболевського на порталі «БізнесЦензор», повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Нові локомотиви GE удвічі продуктивніші від старих тепловозів, на 20% більш економічні за витратами пального і на 70% — за показником витрати мастила. Відтак, рішення про закупівлю наступної партії тепловозів GE приймалося на основі реальних показників їхньої роботи на українських залізницях», — сказав він.

Нагадаємо, 23 лютого 2018 року було підписано договір постачання тепловозів між АТ «Укрексімбанк» та GE та договір фінансового лізингу між ПАТ «Укрзалізниця» і АТ «Укрексімбанк» щодо 30 тепловозів виробництва GE, які почали працювати на українській залізниці вже у 2019 році.

Як повідомлялося, у лютому 2019 року Укрзалізниця отримала останні п’ять локомотивів General Electric.

Крім того, Укрзалізниця, Міністерство інфраструктури України та компанія Wabtec (GE Transportation) 30 грудня 2019 року підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає посилення спільної роботи для укладення договорів щодо поставки ще 40 нових локомотивів серії TE33AC, вироблених General Electric, та надання послуг з технічного обслуговування для 70 таких локомотивів.