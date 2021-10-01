ЗМІ: Росіяни перетворили окупований Крим на «столицю пиятики» (фото)

Російський турист побував на відпочинку в Криму й описав поведінку туристів, які зловживали алкогольними напоями. Своїми думками він поділився в особистому блозі на платформі «Яндекс.Дзен».

Мандрівник зізнався, що у нього склалося враження, що Крим є найбільш питущим регіоном Росії, оскільки алкоголь на півострові «продають на кожному розі». Турист розповів, що в будь-якому закладі громадського харчування, куди він заходив, можна було придбати спиртне.

«Я маю на увазі, що алкоголь продавали не тільки в кафе або ресторанах, а навіть в звичайних їдальнях. Наприклад, мене вразили запаси «пінного» в одній з їдалень Євпаторії – його було так багато, що навіть зберігати його довелося в обідньому залі», – згадав росіянин.

Крім того, автора блогу здивувало спеціальне меню до пива, яке пропонувалося в одному із закладів, і дозвіл на розпивання власного алкоголю в їдальні. Також чоловік висловив негативне ставлення до туристів, які ставлять за мету у відпустці «пити багато і в будь-якому місці».

«Народ навіть не соромиться потягувати «пінне» в парку або на пляжі, хоча в громадських місцях це заборонено законом. У себе в місті я вже років 15 не бачив, щоб хтось заснув прямо на вулиці – а в Криму це нормальне явище», – обурився чоловік.

Раніше у вересні росіянин відпочив у Криму та описав курорт фразою «до Туреччини ще як до Місяця». За словами чоловіка, якщо від'їхати в сторону від Алушти, Ялти та Фороса, то можна зіткнутися з «розрухою і убогістю» – рівень благоустрою в невеликих курортних селищах він порівняв з пострадянської епохою.