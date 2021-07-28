Грета Тунберг прищепилася від коронавірусу
Екоактивістка поскаржилася на нерівний доступ до вакцин від Covid-19 в світі
Шведська екоактивістка Грета Тунберг заявила, що прищепилася від коронавірусної інфекції першим компонентом. Про це повідомляється на її сторінці в Twitter.
Також вона поскаржилася на нерівний доступ до вакцин від Covid-19 в світі.
«Вкрай вдячна, мені пощастило мати можливість жити в тій частині світу, де я вже можу зробити щеплення. Розподіл вакцин в світі вкрай нерівномірно »- написала екоактівістка в соціальній мережі.
Тунберг, посилаючись на статистику New York Times, зазначає, що 84% використаних доз вакцини в світі припадають на країни з високим рівнем доходів і рівнем доходів вище середнього.
«Тільки 0,3% доз були використані в країнах з низьким рівнем доходу», - додала активістка.
Тунберг не уточнила, якою вакциною прищепилася проти коронавірусу.
Today I got my first COVID-19 vaccination dose. I am extremely grateful and privileged to be able to live in a part of the world where I can already get vaccinated. The vaccine distribution around the world is extremely unequal. 1/2 pic.twitter.com/C7vVEpEiGt— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 27, 2021
Як відомо, в Україні зробили майже 5 мільйонів щеплень від Covid-19.
До слова, міський голова Кропивницького Андрій Райкович запропонував розгорнути мобільні пункти вакцинації проти коронавірусу у комунальних автобусах та тролейбусах.
Як раніше писав «Главком», Міністерство охорони здоров'я планує дозволити робити друге щеплення вакциною Pfizer, якщо перша вакцинація відбулася за допомогою вакцин AstraZeneca або Moderna.