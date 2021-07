Грета Тунберг прищепилася від коронавірусу

Шведська екоактивістка Грета Тунберг заявила, що прищепилася від коронавірусної інфекції першим компонентом. Про це повідомляється на її сторінці в Twitter.

Також вона поскаржилася на нерівний доступ до вакцин від Covid-19 в світі.

«Вкрай вдячна, мені пощастило мати можливість жити в тій частині світу, де я вже можу зробити щеплення. Розподіл вакцин в світі вкрай нерівномірно »- написала екоактівістка в соціальній мережі.

Тунберг, посилаючись на статистику New York Times, зазначає, що 84% використаних доз вакцини в світі припадають на країни з високим рівнем доходів і рівнем доходів вище середнього.

«Тільки 0,3% доз були використані в країнах з низьким рівнем доходу», - додала активістка.

Тунберг не уточнила, якою вакциною прищепилася проти коронавірусу.

Today I got my first COVID-19 vaccination dose. I am extremely grateful and privileged to be able to live in a part of the world where I can already get vaccinated. The vaccine distribution around the world is extremely unequal. 1/2 pic.twitter.com/C7vVEpEiGt