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    Грета Тунберг прищепилася від коронавірусу

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    Грета Тунберг прищепилася від коронавірусу - Грета Тунберг прищепилася від коронавірусу
    Грета Тунберг прищепилася від коронавірусу
    Фото: Susana Vera/Reuters

    Екоактивістка поскаржилася на нерівний доступ до вакцин від Covid-19 в світі

    Шведська екоактивістка Грета Тунберг заявила, що прищепилася від коронавірусної інфекції першим компонентом. Про це повідомляється на її сторінці в Twitter.

    Також вона поскаржилася на нерівний доступ до вакцин від Covid-19 в світі.

    «Вкрай вдячна, мені пощастило мати можливість жити в тій частині світу, де я вже можу зробити щеплення. Розподіл вакцин в світі вкрай нерівномірно »- написала екоактівістка в соціальній мережі.

    Тунберг, посилаючись на статистику New York Times, зазначає, що 84% використаних доз вакцини в світі припадають на країни з високим рівнем доходів і рівнем доходів вище середнього.

    «Тільки 0,3% доз були використані в країнах з низьким рівнем доходу», - додала активістка.

    Тунберг не уточнила, якою вакциною прищепилася проти коронавірусу.

    Як відомо, в Україні зробили майже 5 мільйонів щеплень від Covid-19.

    До слова, міський голова Кропивницького Андрій Райкович запропонував розгорнути мобільні пункти вакцинації проти коронавірусу у комунальних автобусах та тролейбусах.

    Як раніше писав «Главком», Міністерство охорони здоров'я планує дозволити робити друге щеплення вакциною Pfizer, якщо перша вакцинація відбулася за допомогою вакцин AstraZeneca або Moderna.

    Теги: Twitter щеплення вакцинація Грета Тунберг
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    Грета Тунберг прищепилася від коронавірусу