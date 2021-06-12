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    Грета Тунберг відновила страйки вперше з початку пандемії

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    Грета Тунберг започаткувала страйк &laquo;П&rsquo;ятниці за майбутнє&raquo; - Грета Тунберг відновила страйки вперше з початку пандемії
    Грета Тунберг започаткувала страйк «П’ятниці за майбутнє»
    Фото: Greta Thunberg, Twitter

    Акція, в якій брала участь шведська активістка, відбулася біля будівлі парламенту

    Шведська екоактивістка Грета Тунберг провела в п’ятницю, 11 червня, перший із початку пандемії страйк у межах започаткованої нею ініціативи «П’ятниці за майбутнє» (Fridays for Future) – в цей день школярі пропускають заняття, щоб привернути увагу до проблеми зміни клімату.

    Про це Тунберг написала у Twitter.

    Акція, в якій брала участь шведська активістка, відбулася біля будівлі парламенту країни. З фото видно, що в ній брали участь небагато людей. Як пояснила Тунберг, щоб не порушувати коронавірусні обмеження.

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    Грета Тунберг відновила страйки вперше з початку пандемії
    Грета Тунберг відновила страйки вперше з початку пандемії
    Грета Тунберг відновила страйки вперше з початку пандемії
    Грета Тунберг відновила страйки вперше з початку пандемії

    11 червня на страйк у межах «П’ятниць заради майбутнього» вийшли й школярі в інших країнах світу.

    Крім того, у Великій Британії, де зараз відбувається саміт країн Великої сімки, кількасот екоактивістів організували свою акцію протесту, закликаючи лідерів держав «вжити негайних заходів для подолання екологічної та кліматичної кризи».

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    Теги: Швеція екологія акція активісти страйк школярі Грета Тунберг
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    Грета Тунберг відновила страйки вперше з початку пандемії