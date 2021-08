Грета Тунберг показала свого улюбленця та розповіла про проблеми з батьками (фото)

На обкладинці чергового номеру відомого модного видання опинилася 18- річна Грета разом зі своїм улюбленцем – ісландським конем Стренгуром, повідомляє сайт Уніан. Знімки оприлюднили у соцмережі.

Над фотосесією працювали Ірис і Маттіас Александров Клум – інтернаціональна пара, що представляє Швецію та Іспанію. До речі, Маттіас Клум працював над створенням стрічки «The Young Sea», тому не дивно, що у результаті вийшли фото з відтінком фантастичності природи.

Автори видання назвали Грету голосом покоління. «За останні три роки шведський підліток став найвідомішим активістом у світі, закликаючи світових лідерів зупинити кліматичну кризу. Враховуючи нашу любов до природи, ми не могли подумати про те, що хтось, окрім неї, може піддійти для дебютної обкладинки Vogue Scandinavia», – зазначено в дописі у соцмережі.

Активістка та фотографи обговорювали те, якими мають вийти знімки. На них дівчина виглядає природньо, важко уявити, що завдяки своїй активній позиції Грету двічі номіновували на Нобелівську премію.

«Ідеальним варіантом було б просто повернутися до школи та закінчити освіту, і не турбуватися про клімат. Але поки буде потреба в активістах, я, мабуть, буду активістом», - прокоментувала свій вибір Турнберг.

Водночас еко-активістка відчвває тиск спільноти на себе. Її постійно дискримінують, вигадуючи нові й нові ампула. То вона американська шпіонка, то представниця комуністичного руху, то завзята капіталістка.

«Одну секунду мене контролюють мої батьки, а я нібито не можу думати самостійно. Наступної секунди я вже зла маніпулятивна дитина. Ці теорії не збігаються», – каже Грета.

Її любов до коней підштовхнула дівчину вивчити цих тварин. Батьки стверджують, що їхня донька чудово знається на конях і може детально розповісти про них. «Вона має фотографічну пам’ять, і неймовірна кількість деталей, які вона знала про них, підтверджує цю теорію. Хоча вона сором'язлива перед камерою, вона завжди вступає в розмову, коли до неї звертаються, з врівноваженістю і ясністю», – розповів батько активістки Сванте Тунберг.

Чим прославилася Грета Тунберг? Вперше дівчина привернула до себе увагу, коли почала влаштовувати одиночні акції протести. Кожної п'ятниці вона, замість відвідування уроків, закликала школярів та студентів приєднуватися до безстрокової акції за екологію, яку проводила під стінами шведського парламенту. Її почали запрошувати на еко-форуми, де з трибун дівчина зверталася до політиків, представників підприємств-гігантів та лідерів країн схаменутися й подумати про майбутнє.

Найгучніша її промова відбулася у 2019 році на кліматичному саміті ООН в Нью-Йорку.

«Ми стоїмо перед початком масового вимирання, і все, про що ви здатні говорити, це про гроші та казки про постійне економічне зростання. Якщо ви вирішите підвести нас, ми ніколи вам цього не пробачимо», - заявила активістка. Проте жорсткість висловлювань не вразила тодішнього президента США Дональда Трампа. Хоч він й пропустив її виступ, все ж, прокоментував його.

«Вона виглядає як дуже щаслива молода дівчина, яка сподівається на світле і прекрасне майбутнє», - написав він у соцмережі.

А от на саміті в Мадриді Грета не дочекалася завершення заходу й поїхала раніше. На своїй сторінці в твітері вона відкрито висловилася щодо організованої події.

«Схоже, зараз #cop25 у Мадриді розвалюється. Наука зрозуміла, але науку ігнорують. Що б не сталося, ми ніколи не здамося. Ми тільки почали», - написала Грета.

It seems like #cop25 in Madrid is falling apart right now. The science is clear, but the science is being ignored.

Whatever happens we will never give up. We have only just begun. https://t.co/wEFIDLU382