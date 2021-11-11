У Грузії дозволили щеплювати дорослих бустерною дозою

Третю дозу вакцини від Covid-19 зможуть зробити всі охочі

У Грузії дозволили робити третю, бустерну дозу щеплення від коронавірусу всім громадянам з 18 років. Про це заявила на брифінгу заступниця міністра охорони здоров'я Грузії Тамара Габунія, передає «Новини-Грузія».

Досі додаткову дозу щеплення можна було робити лише громадянам, яким за 50, і людям з важкими захворюваннями з «груп ризику». Зазначається, що ті, хто щепився вакцинами Sinopharm і Sinovac, можуть використовувати вакцину Sinopharm або Sinovac як бустерну дозу або використовувати Pfizer.

Якщо перші дві дози були зроблені препаратом AstraZeneca, за шість місяців бустерну дозу треба проводити препаратом Pfizer. Препарат AstraZeneca через низький попит більше не використовується для вакцинації в Грузії, і його запасів у країні немає.

При цьому громадяни, яким за 60 і які прищепилися препаратами Sinopharm і Sinovac, можуть робити бустерну дозу вже через три місяці після другої дози, не чекаючи, коли з дня другого уколу мине пів року.

«Що стосується людей, вакцинованих Pfizer, для них, звісно, рекомендується використовувати третю дозу тим самим препаратом протягом шести місяців після другої вакцинації», – сказала Габунія.

Крім того, Рада з імунізації підтримала вакцинацію дітей 12-15 років двома дозами препарату Pfizer. Для цього потрібна наявність згоди батьків або опікунів.

Досі вакцинація для дітей віком від 12 до 15 років була дозволена лише у випадку, якщо у них були важкі захворювання і вони входили до групи високого ризику.

Щеплення проти коронавірусу в Грузії є добровільним і безкоштовним для жителів країни та іноземців з 16 років.

Нагадаємо, за даними дослідження, бустерна доза вакцини Pfizer на 95% захищає від коронавірусу.

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