Протести й арешти: у Грузії починається судовий процес над Саакашвілі

Пенітенціарна служба вирішила не перевозити Саакашвілі до суду

У ході протестів у Тбілісі затримали 46 активістів опозиції

У Тбілісі сьогодні розпочався судовий процес у кримінальній справі проти колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це повідомляє «Грузія Online».

Як уточнили адвокати Саакашвілі, він не буде присутній на своєму судовому процесі, додає «Ехо Кавказу».

За словами захисників, пенітенціарна служба вирішила не перевозити Саакашвілі до суду.

«Пенітенціарна система навіть не повідомила про вимогу суду. (Саакашвілі, – ред.) дізнався про це по телевізору», – заявив адвокат Саакашвілі Бека Басілая.

Соратники експрезидента Михайла Саакашвілі влаштували протест перед судом. Присутні вимагають переведення в цивільну лікарню Саакашвілі, який голодує у в'язниці вже 41 день.

У ході протестів затримали 46 активістів опозиції. Їх затримали в адміністративному порядку за непокору законним вимогам поліції, образу співробітника поліції та дрібне хуліганство.

Активістів опозиції було затримано біля будівель Служби державної безпеки та міністерства охорони здоров'я Грузії.

Саакашвілі пред'явлено обвинувачення у справі про розгін демонстрантів у центрі Тбілісі та вторгнення до телекомпанії «Імеді» 7 листопада 2007 року, а також незаконне заволодіння майном Бадрі Патаркацишвілі.

Звинувачення висунуто за 3 частиною статті 333 КК Грузії (перевищення службових повноважень). Як покарання вона передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

До слова, США зробили кілька гучних заяв щодо здоров'я Саакашвілі.

Як відомо, Саакашвілі продовжує голодування: адвокат заявляє про побиття експрезидента.

Нагадаємо, пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» та кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що експрезидента Грузії вивезли з в'язниці гелікоптером.

Цього тижня Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».

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