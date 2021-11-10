ВООЗ допускає щорічну модифікацію вакцин від Covid-19

ВООЗ взаємодіє з «розробниками, вченими та регулюючими органами щодо того, як ці вакцини можуть бути швидко схвалені

Розробники і вчені хочуть бути впевнені, що «вони зможуть швидко змінити ці вакцини», зробивши їх дієвими проти майбутніх штамів коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я допускає, що поява нових небезпечних штамів коронавірусу може вимагати щорічної модифікації вакцин від Covid-19. Це відбувається зараз з вакциною проти грипу. Про це заявив головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан, повідомляється на сторінці організації у Twitter.

Вона відзначила, що розробники зараз вивчають питання про те, чи можливо модифікувати вакцини, щоб звести нанівець загрозу майбутніх варіантів коронавірусу.

«На щастя, схвалені на цей час вакцини як і раніше є дієвими проти варіантів, які ми досі бачили. Однак ми не знаємо, чи з'явиться в майбутньому варіант, який не буде реагувати на ці вакцини», – сказала Свамінатан.

За її словами, розробники і вчені хочуть бути впевнені, що «вони зможуть швидко змінити ці вакцини», зробивши їх дієвими проти майбутніх штамів коронавірусу, і робота в цьому напрямку вже ведеться. ВООЗ взаємодіє з «розробниками, вченими та регулюючими органами щодо того, як ці вакцини можуть бути швидко схвалені».

«Ми в минулому виконали подібне щодо грипу: тепер щороку у нас нова вакцина від грипу – в залежності від циркулюючого штаму. Щось подібне може знадобитися і для ковіда. Нам потрібно бути готовими. На цей час ми не знаємо, чи будуть вакцини залишатися дієвими проти всіх варіантів», – зазначила вона.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування індійської вакцини Covaxin проти коронавірусу. Препарат фармацевтичної компанії Bharat Biotech дозволено для вакцинації осіб віком від 18 років

До слова, у Британії 145 осіб подали позови після щеплення вакциною AstraZeneca.

Також, на Вінниччину завезли 60 тис. доз вакцин CoronaVac

Додамо, що вакцина від компанії Moderna виявилась ефективною проти інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Насамперед ефективність проти госпіталізації та смерті становить 96,1%.

Нагадаємо, президент США Джо Байден має намір скликати новий саміт по коронавірусу на початку 2022 року.