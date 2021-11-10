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    Коронавірус атакує Європу: за тиждень смертність зросла на 10%

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    Європа виявилася єдиним із шести регіонів, у якому спостерігається збільшення кількості летальних наслідків - Коронавірус атакує Європу: за тиждень смертність зросла на 10%
    Європа виявилася єдиним із шести регіонів, у якому спостерігається збільшення кількості летальних наслідків
    фото: ВВС

    За підсумками перших семи днів листопада на європейські країни припадає 55% смертей

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що в Європі різко зросла смертність пацієнтів із коронавірусом на 10% за тиждень з 1 до 7 листопада.

    Як зазначають фахівці, Європа виявилася єдиним із шести регіонів, у якому спостерігається збільшення кількості летальних наслідків. За підсумками перших семи днів листопада на європейські країни припадає 55% смертей (понад 26,7 тис. померлих)

    Також у регіоні зросла захворюваність на Covid-19. Там виявили понад 1,9 млн нових випадків зараження, що становить 63% від загальносвітової кількості хворих. Крім Європи, захворюваність зросла лише в Африці.

    За інформацією ВООЗ, більшість хворих європейців заражені «Дельта»-штамом коронавірусу. Так, останнім часом цей варіант фіксувався у 99,6% випадків.

    Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили понад 23 тисячі нових випадків коронавірусу. Понад 800 українців напередодні не змогли побороти недугу.

    До слова, лікарка назвала помилку при лікуванні Covid-19, яка може коштувати життя.

    Також вчені заявляли що Україна вже пройшла пік захворюваності коронавірусом.

    Нагадаємо, в Івано-Франківську реанімаційні ліжка заповнені на 100% хворими на коронавірус. Крім того, лікарні мають значні проблеми з постачанням кисню.

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    Теги: здоров'я Європа смерть епідемія ВООЗ коронавірус
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    Коронавірус атакує Європу: за тиждень смертність зросла на 10%