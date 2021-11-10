Шість країн ЄС залишаються відкритими для туристів з України

Австрія та Чехія вирішили не закриватися для українців

Щоб потрапити до країн ЄС, треба пройти повний курс вакцинації

Австрія та Чехія зберегли можливість в'їзду для українських мандрівників. Таким чином, список країн, які прийняли відповідне рішення після виключення України з «зеленого списку» ЄС, збільшився до шести. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Чехія залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців за тих же умов, що і раніше», – написав він.

В'їзд до Чехії дозволено за умови отримання двох щеплень від коронавірусу вакцинами Janssen, Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield. При цьому з моменту отримання другої дози вакцини має пройти щонайменше 14 днів.

Крім того, перед в'їздом до Чехії необхідно в обов'язковому порядку заповнити в'їзний формуляр за посиланням: https://plf.uzis.cz/.

«Отримане на e-mail підтвердження про заповнення формуляра (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) слід пред'явити під час прикордонного контролю», – йдеться в повідомленні.

Також при собі необхідно мати поліс медичної страховки на час поїздки.

Водночас зберігає чинні правила в'їзду для українців і Австрія.

«Австрія зберегла повноцінний безвізовий в'їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації», – написав глава МЗС України.

Для в'їзду на територію Австрії без реєстрації та карантину необхідно мати сертифікат про повну вакцинацію від Covid-19, підтвердження про одужання (медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, або медична або офіційна довідка від лікаря із зазначенням наявності нейтралізуючих антитіл, не старше 90 днів), оформлена англійською або німецькою мовами.

Нагадаємо, раніше чотири країни зберегли чинні умови в'їзду для українців.

Як відомо, Нідерланди зберігають можливість в'їзду для громадян України.

Нагадаємо, що сьогодні Естонія та Хорватія також повідомляли про збереження можливості в’їзду для українців.

Вчора Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в'їзду для українців після виключення України зі списку безпечних подорожей.

9 листопада Рада ЄС оголосила про вилучення України та Сингапуру з переліку держав і територій, з якими національним урядам країн ЄС рекомендовано поступово скасовувати обмеження на несуттєві подорожі в умовах пандемії.

Нагадаємо, посольство України у Бельгії підтвердило, що рішення Бельгії внести Україну до списку «червоних країн» означає неможливість туристичних поїздок, у тому числі для вакцинованих українців.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

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