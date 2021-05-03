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    У Грузії перестав працювати громадський транспорт

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    Заборона не торкнеться таксі, а також міжміських перевезень - У Грузії перестав працювати громадський транспорт
    Заборона не торкнеться таксі, а також міжміських перевезень
    Фото: Sova

    Громадський транспорт зупинено через ситуацію з поширенням коронавірусу

    Громадський транспорт в Грузії через ситуацію з поширенням коронавірусу не працюватиме з 3 до 12 травня. Про це повідомляє Sputnik Грузія.

    Як пояснили в пресслужбі грузинського уряду, заборона не торкнеться таксі, а також міжміських перевезень. Сполучення між містами буде відбуватися за раніше встановленими правилами.

    Крім того, за рішенням влади всі дні в період з 4 до 11 травня оголошено вихідними. Співробітникам приватних і державних установ рекомендовано працювати у віддаленому режимі.

    У квітні генеральний директор Національного центру з контролю над захворюваннями і громадського здоров'я МОЗ Аміран Гамкрелідзе заявив, що в країні почалася третя хвиля поширення коронавірусу.

    В основному в республіці циркулює британський штам. Перший випадок зараження коронавірусом в Грузії було виявлено 26 лютого 2020 року. З початку епідемії в країні зафіксовано 312 445 випадків інфікування (8,38% населення). 293 052 пацієнти одужали, 4 151 людина померла.

    У республіці з 15 березня проводиться вакцинація місцевих жителів препаратами британсько-шведської компанії AstraZeneca і американської фірми Pfizer. За даними міністерства охорони здоров'я, вакцинувалися вже понад 45 тис. осіб.

    До слова, Києвом курсуватимуть трамваї з підзарядкою для смартфонів (фото).

    Теги: таксі громадський транспорт Грузія карантин транспорт коронавірус
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