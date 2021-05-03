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    Австрія відкриє кордони для туристів: названо дату

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    У&nbsp;першу чергу, планують відкрити кордони Австрії для сусідніх європейських країн - Австрія відкриє кордони для туристів: названо дату

    У першу чергу, планують відкрити кордони Австрії для сусідніх європейських країн

    У районах із високим ризиком зараження коронавірусом діятиме обов’язковий 10-денний карантин

    Уряд Австрії ухвалив рішення з 19 травня відкрити кордони для іноземних туристів. Про це повідомляє австрійське видання Оe24.

    Обов’язковою умовою для в'їзду стане надання негативного ПЛР-тесту або довідка про наявність антитіл чи сертифікат вакцинації.

    В районах із високим ризиком зараження коронавірусом діятиме обов’язковий 10-денний карантин.

    У першу чергу, планують відкрити кордони для сусідніх європейських країн, а вже в червні влада країни планує оголосити наступні кроки щодо зняття карантинних обмежень.

    Крім того, з 19 травня в Австрії відкриються сфери громадського харчування, туризму, культури та спорту.

    Зазначимо, Саудівська Аравія у травні збирається відкрити кордони.

    Нагадаємо, українські туристи можуть відправитися до Болгарії вже з 1 травня. Країна зняла обмеження на в'їзд туристів при наявності довідки про вакцинацію, або ПЛР-тесту, або документа про наявність антитіл до коронавірусу.

    До слова, у Туреччині з 29 квітня до 17 травня діє тотальний локдаун, проте його заборони не поширюються на туристів. Українцям дозволено в'їзд до країни зі страховкою, негативним тестом ПЛР і заповненою електронною анкетою.

    При цьому вже з 15 травня можуть спростити відвідування Туреччини для іноземців з 10 країн, в тому числі для громадян України, скасувавши вимогу про пред'явлення результату тесту на коронавірус.

    Теги: Австрія ЄС Європа відпочинок туризм карантин коронавірус
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