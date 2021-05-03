У Чехії з літа почнуть вакцинувати від Covid-19 всіх бажаючих

Починаючи з 5 травня зареєструватися на вакцинацію зможуть жителі Чехії у віці від 50 до 54 років

Вже на початку червня отримати вакцину від коронавірусу зможуть всі бажаючі чехи, яким виповнилося 16 років

У Чехії з літа почнуть вакцинувати від коронавірусу всіх жителів країни. Про це розповів у зверненні до громадян прем'єр Чехії Андрій Бабіш.

За його словами, вже на початку червня отримати вакцину від коронавірусу в Чехії зможуть всі бажаючі громадяни країни, яким виповнилося 16 років.

«У червні ми відкриємо вакцинацію для будь-якого віку», – сказав Бабіш.

За його словами, це буде можливо, якщо темпи вакцинації по країні не знизяться.

Бабіш також зазначив, що наступного тижня, починаючи з 5 травня, зареєструватися на вакцинацію зможуть жителі Чехії у віці від 50 до 54 років. Якщо вакцини вистачатиме по країні, то щотижня вікову планку знижуватимуть на п'ять років. Таким чином вже до літа в Чехії зможуть вакцинувати всіх бажаючих від 16 років.

Зазначимо, що найбільше вакцини Чехія закупила до компанії Pfizer.

Нагадаємо, три чверті дорослого населення Ізраїлю повністю щеплені від коронавірусу.

Нагадаємо, у п’яти регіонах України за добу 1 травня не зробили жодного щеплення проти Covid-19. З початку кампанії в Україні вакцинували першою дозою вже 754 тис. 924 людини. Дві дози вкололи тільки 290 громадянам.

У МОЗ раніше заявляли, що найкраще процес вакцинації від коронавірусу в Україні організували Полтавська, Херсонська і Черкаська області. Про це розповідав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Нагадаємо, минулого тижня до України прибув літак з 500 тисячами доз вакцини від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech.

Також Україна отримає ще 10 мільйонів доз вакцини Pfizer до кінця року.

Як повідомлялося, МОЗ збільшить інтервал між щепленнями вакциною AstraZeneca.