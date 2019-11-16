У Грузії продовжуються сутички протестувальників з поліцією – є постраждалі



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Одному з операторів на акції зламали руку

Перед центральним офісом керівної партії Грузії «Грузинська мрія», у якому зібралася на засідання парламентська більшість, сталися сутички між протестувальниками та поліцією, внаслідок чого постраждали двоє осіб.

Про це повідомляє «Інтерпресньюс».

Правоохоронці вибудували кордон, перекривши автомобільну дорогу до центрального офісу. Учасники акції закликають правоохоронців зняти кордон. Як заявив директор департаменту патрульної поліції Важі Сирадзе, правоохоронці мобілізовані на місці для підтримання правопорядку і безпеки.

Один з присутніх на акції закликав пікетувати входи до офісу «Грузинської мрії», що спровокувало конфлікт між протестувальниками і співробітниками поліції.

«Як бачите, певні сили тут провокують поліцію. Відповідно, ми захистимо порядок. Закликаємо всіх підкорятися законним вимогам поліції. Вони можуть висловлювати протест в спокійній обстановці, але не можна пікетувати входи в будівлю», – заявив Сирадзе.

Під час сутички постраждав один учасник акції. Одному з операторів на акції зламали руку.

14 листопада на проспекті Руставелі під парламентом Грузії почалися протести після того, як депутати провалили голосування з реформи виборчої системи.

Нагадаємо, у центрі Тбілісі учасники акції протесту, яка почалася після того, як депутати провалили голосування за реформу виборчої системи, почали розбивати намети на проспекті Руставелі.