У Держбюро розслідувань зацікавилися «пакунками малюка»



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Керівник держустанови поінформував, що закупівлю «пакунків малюка» на 1,2 млрд грн держустанові делегувало провести Міністерство соціальної політики

Керівника «Професійних закупівель» викликали на допит у ДБР у справі про привласнення, розтрату майна або заволодіння чужим майном

Керівник державної установи «Професійні закупівлі» Андрій Кузьменко повідомив про виклик на допит у ДБР.

Як зазначив Кузьменко на своїй сторінці у Facebook, предметом обговорення стала закупівля «пакунків малюка».

Кузьменко поінформував, що ДБР відкрило кримінальне провадження за статтями 191 (ч 5) та 364 (ч 2), де йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння чужим майном.

«Незрозуміло, про яку саме розтрату йдеться — адже аукціон ще не відбувся і цінові пропозиції учасників закупівлі не розкриті. ЦЗО «Професійні закупівлі», яку я очолюю, готувала закупівлю абсолютно відкрито, з публічними обговореннями, консультаціями з ринком. Будь-яке своє рішення ми можемо обґрунтувати. Приховувати нам немає чого», - запевнив керівник держустанови.

Кузьменко заявив, що готовий до співпраці зі слідством та надасть всю інформацію про закупівлю. «Сподіваємось лише, що ця справа була відкрита для встановлення справедливості, а не для тиску на нашу організацію під час проведення соціально важливої закупівлі вартістю в 1,2 млрд грн», - зауважив керівник «Професійних закупівель».

Керівник держустанови поінформував, що закупівлю «пакунків малюка» держустанові делегувало провести Міністерство соціальної політики. Наразі ми вже розглянули пропозиції учасників закупівлі та визначили компанії, які можуть брати участь в аукціоні», -.

За словами Кузьменка, вартість закупівлі доволі висока. «Ми з самого початку не очікували, що закупівля буде проста і відбудеться без ускладнень», - зазначив керівник «Професійних закупівель».

Кузьменко повідомив, що вони виявили ознаки змови шести учасників закупівлі, бо, зокрема, скани їхніх пропозицій містили однакові дефекти друку. «Ці факти ми передали в Антимонопольний комітет України. Пропозиції цих компаній були відхилені через невідповідність тендерній документації», - стверджує керівник держустанови.

Кузьменко написав, що минулого тижня ЗМІ опублікували інформацію ніби існує проєкт постанови Кабміну, яким цю закупівлю хочуть скасувати і надати можливість Мінсоцполітики закупити весь обсяг «пакунків малюка» без аукціону. «Ну а сьогодні наші очікування були навіть перевищені. Я та мої колеги отримали повістку на допит до ДБР. Поки що як свідки», - зауважив керівник «Професійних закупівель».

Як повідомлялося, на початку березня уряд визначив ціну «пакунку малюка» на 2020 рік в еквіваленті 5 тис. гривень.

Відзначимо, бюджет-2020 передбачає витрати на програму виплати деяких видів допомоги. Цією програмою передбачені видатки в розмірі 1,6 млрд гривень на «пакунки малюка» для 331 тис. сімей.

Нагадаємо, в Україні з вересня 2018 року кожна сім'я при народженні дитини почала отримувати «пакунки малюка».

У жовтні 2019 року повідомлялося, що Кабмін збирається переглянути вміст «пакунків малюка». До цього пакунку входить 25 найменувань предметів, у тому числі міцна картонна коробка, яка має служити немовляті колискою на перший час.