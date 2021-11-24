У грузинській в'язниці помер українець
Правоохоронці підозрюють співробітника спецустанови у недбалості
Сьогодні вранці у в’язниці грузинської столиці Тбілісі було виявлено тіло ув’язненого громадянина України. Правоохоронці підозрюють співробітника установи у недбалості, пише видання «Новости-Грузия».
За даними місцевих ЗМІ, загиблий – 32-річний громадянин України Єгор Грегенко, якого перевели до Глданської в’язниці 30 липня 2021 року.
«Черговий лікар помітив засудженого, який лежить у горизонтальному положенні у ліжку без пульсу», – повідомили у пенітенціарній службі.
Ознак насильства виявлено не було. Під час проведення реанімаційних заходів співробітники в’язниці викликали швидку допомогу, яка й зафіксувала факт смерті чоловіка.
Зазначається, що Грегенко був засуджений через наркозлочин та мав відсидіти у в’язниці дев’ять років.
«18 серпня засудженого проконсультував сімейний лікар. Жодних скарг не було. 19 листопада сімейний лікар вивчив медичні карти засудженого українською мовою за 2006-2010 роки, у яких з'ясувалося, що у Є. Г. виявили залишкові явища перинатальної енцефалопатії. Синдром вегето-судинної дистонії», – додали у пенітенціарній службі.
Держінспекція розпочала розслідування справи про передбачувану недбалість з боку співробітника пенітенціарної установи, внаслідок якої загинув українець.
До слова, сьогодні «Слуга» Ясько розповіла про стан Саакашвілі, який також перебуває у грузинській в'язниці.
Раніше лікар заявив, що Саакашвілі знадобиться допомога психіатра.