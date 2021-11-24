У грузинській в'язниці помер українець

Єгор Грегенко був засуджений через наркозлочин та мав відсидіти у в’язниці дев’ять років

Правоохоронці підозрюють співробітника спецустанови у недбалості

Сьогодні вранці у в’язниці грузинської столиці Тбілісі було виявлено тіло ув’язненого громадянина України. Правоохоронці підозрюють співробітника установи у недбалості, пише видання «Новости-Грузия».

За даними місцевих ЗМІ, загиблий – 32-річний громадянин України Єгор Грегенко, якого перевели до Глданської в’язниці 30 липня 2021 року.

«Черговий лікар помітив засудженого, який лежить у горизонтальному положенні у ліжку без пульсу», – повідомили у пенітенціарній службі.

Ознак насильства виявлено не було. Під час проведення реанімаційних заходів співробітники в’язниці викликали швидку допомогу, яка й зафіксувала факт смерті чоловіка.

Зазначається, що Грегенко був засуджений через наркозлочин та мав відсидіти у в’язниці дев’ять років.

«18 серпня засудженого проконсультував сімейний лікар. Жодних скарг не було. 19 листопада сімейний лікар вивчив медичні карти засудженого українською мовою за 2006-2010 роки, у яких з'ясувалося, що у Є. Г. виявили залишкові явища перинатальної енцефалопатії. Синдром вегето-судинної дистонії», – додали у пенітенціарній службі.

Держінспекція розпочала розслідування справи про передбачувану недбалість з боку співробітника пенітенціарної установи, внаслідок якої загинув українець.

До слова, сьогодні «Слуга» Ясько розповіла про стан Саакашвілі, який також перебуває у грузинській в'язниці.

Раніше лікар заявив, що Саакашвілі знадобиться допомога психіатра.