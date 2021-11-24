  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У грузинській в'язниці помер українець

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Єгор Грегенко&nbsp;був засуджений через наркозлочин та мав відсидіти у в&rsquo;язниці дев&rsquo;ять років - У грузинській в'язниці помер українець
    Єгор Грегенко був засуджений через наркозлочин та мав відсидіти у в’язниці дев’ять років
    фото: newsgeorgia.ge

    Правоохоронці підозрюють співробітника спецустанови у недбалості

    Сьогодні вранці у в’язниці грузинської столиці Тбілісі було виявлено тіло ув’язненого громадянина України. Правоохоронці підозрюють співробітника установи у недбалості, пише видання «Новости-Грузия».

    За даними місцевих ЗМІ, загиблий – 32-річний громадянин України Єгор Грегенко, якого перевели до Глданської в’язниці 30 липня 2021 року.

    «Черговий лікар помітив засудженого, який лежить у горизонтальному положенні у ліжку без пульсу», – повідомили у пенітенціарній службі.

    Ознак насильства виявлено не було. Під час проведення реанімаційних заходів співробітники в’язниці викликали швидку допомогу, яка й зафіксувала факт смерті чоловіка.

    Зазначається, що Грегенко був засуджений через наркозлочин та мав відсидіти у в’язниці дев’ять років.

    «18 серпня засудженого проконсультував сімейний лікар. Жодних скарг не було. 19 листопада сімейний лікар вивчив медичні карти засудженого українською мовою за 2006-2010 роки, у яких з'ясувалося, що у Є. Г. виявили залишкові явища перинатальної енцефалопатії. Синдром вегето-судинної дистонії», – додали у пенітенціарній службі.

    Держінспекція розпочала розслідування справи про передбачувану недбалість з боку співробітника пенітенціарної установи, внаслідок якої загинув українець.

    До слова, сьогодні «Слуга» Ясько розповіла про стан Саакашвілі, який також перебуває у грузинській в'язниці.

    Раніше лікар заявив, що Саакашвілі знадобиться допомога психіатра.

    Теги: смерть Грузія наркотики в'язниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У грузинській в'язниці помер українець