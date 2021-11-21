Лікар заявив, що Саакашвілі знадобиться допомога психіатра

Перший день процесу відновлення Саакашвілі після голодування пройшов нормально

Лікар також не виключив потреби підключення фахівців з-за кордону для оцінки стану Саакашвілі

Колишньому грузинському президенту Михайлу Саакашвілі під час проходження лікування буде потрібна допомога психолога та психіатра. Про це повідомив його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, слова якого наводить «Інтерфакс».

«Я вважаю, що необхідно підключити психолога та психіатра», - сказав Кіпшидзе журналістам після відвідин Саакашвілі у військовому госпіталі в Горі, куди його раніше перевели з тюремної лікарні.

Лікар також не виключив потреби підключення фахівців з-за кордону для оцінки стану Саакашвілі.

«Загрози поки що існують, не можу сказати, що небезпека минула і все добре. Потрібно спостерігати і дивитися, що і як буде. (...) Продовжує лікування, відзначається загальна слабкість, головний біль, відіграє тиск», – зазначив Кіпшидзе, говорячи про стан свого пацієнта

Він також наголосив, що перший день процесу відновлення після голодування пройшов нормально, але лікарі стурбовані неврологією, і найближчими днями планується приїзд неврологів.

«У таких хворих, як ви знаєте, є посттравматичний синдром, який підлягає певному та дуже складному лікуванню та реабілітації», – заявив Кіпшидзе.

Нагадаємо, після припинення голодування поліпшується стан експрезидента Грузії, глави Виконавчого комітету реформ України Михайла Саакашвілі, який перебуває під вартою у грузинському військовому госпіталі.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі погодився поїхати з тюремної лікарні до Тбілісі до військового шпиталю.

Напередодні ввечері повідомлялося, що стан Саакашвілі стабілізувався після втрати свідомості.

Як відомо, Саакашвілі після втрати свідомості перевели в реанімацію тюремної лікарні.