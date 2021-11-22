Активісти готують у Києві автопробіг та мітинг на підтримку Саакашвілі

Заходи на підтримку заарештованого у Грузії експрезидента відбудуться у столиці України 22 листопада

Акція пройде перед посольством Грузії у Києві

У вівторок, 23 листопада, об 11:00 відбудеться перед посольством Грузії у Києві відбудеться автопробіг і мітинг на підтримку заарештованого у Грузії експрезидента Михайла Саакашвілі.

«Ми виступаємо за збереження життя і здоров'я, громадянина України, відомого у всьому світі реформатора, чесного і принципового політика Грузії і України! Приходьте під посольство Грузії (бульвар Тараса Шевченка, 25) завтра об 11:00! Наша головна вимога – Свободу Саакашвілі», – заявили організатори акції.

Також активісти вимагають:

Забезпечити дотримання прав Михайла Саакашвілі на медичний захист у повній мірі.

Не застосовувати жодного фізичного насильства до Михайла Саакашвілі.

Допустити делегацію українських лікарів для надання допомоги Михайлові Саакашвілі.

Надати можливість безперешкодного спілкування Михайла Саакашвілі зі своїми захисниками та рідними.

Напередодні лікар заявив, що Саакашвілі знадобиться допомога психіатра.

Нагадаємо, після припинення голодування поліпшується стан експрезидента Грузії, глави Виконавчого комітету реформ України Михайла Саакашвілі, який перебуває під вартою у грузинському військовому госпіталі.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі погодився поїхати з тюремної лікарні до Тбілісі до військового шпиталю.

Минулого тижня повідомлялося, що стан Саакашвілі стабілізувався після втрати свідомості.

Як відомо, Саакашвілі після втрати свідомості перевели в реанімацію тюремної лікарні.