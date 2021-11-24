СБУ засекретила справу донецького концтабору «Ізоляція» та дані щодо головного садиста «Палича»

Під час свідчень СБУ головний кат донецької в'язниці «Ізоляції» Денис Куліковський зізнався у страшних тортурах, які застососував до заручників

На початку листопада викритий спецслужбами керівник катівні Денис Куліковський спокійно жив у Києві з 2019 року

Служба безпеки України відмовилася надати інформацію стосовно кількості осіб з числа бойовиків «ДНР», причетних до катувань в донецькій «Ізоляції», а також тих, кому оголосили підозри. Про це «Главкому» у відповіді на запит повідомив начальник управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю СБУ Артем Дехтяренко.

«… відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу, запитувані відомості наразі розголошенню не підлягають», – сказано у відповіді.

Зауважимо, що стаття КПК, на яку посилається СБУ, передбачає, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора.

Крім цього, «Главком» запитував спецслужбу і про те, чи був бойовик «ДНР» і керівник донецької катівні «Ізоляція» Денис Куліковський (позивний «Палич») агентом СБУ.

Територія колишнього заводу «Ізоляція», де працює підпільна в'язниця. Фото з телеграм-каналу «Донецький тракторист»

Нагадаємо, журналіст Станіслав Асєєв, колишній в'язень бойовиків у катівні «Ізоляція», 12 листопада в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера» зазначив, що, на його думку, один із головних катів, якого нещодавно спіймала СБУ, міг працювати з українськими спецслужбами.

Куліковський під час затримання СБУ

«Буквально три тижні тому я отримав абсолютно достовірні дані, які шукав півтора року, що він перебуває у Києві, і що у 2019 році він перетнув російсько-український кордон. Наступного дня Христо мене пов'язав із людиною, яка мала відношення до спецоперації з «Палича» у 2019 році, це колишній співробітник, він зараз не є співробітником спецслужб, який підтвердив, що з ним (Куликовським – «Главком») певний час працювали», – розповів журналіст.

На запитання ведучого «ви маєте на увазі, що його використовували як агента?», Асеєв відповів «найімовірніше, найімовірніше, сто відсотків – так». Він уточнив, що спецслужби України працювали з Куликовським «якийсь час».

Нагадаємо, що 9 листопада у Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція». Приморський суд Маріуполя арештував на два місяці без права застави затриманого колишнього очільника тюрми донецьких бойовиків «Ізоляція» Дениса Куліковського. Варто вказати, що керівник донецької катівні «Ізоляція» спокійно жив у Києві з 2019 року.

Згодом СБУ опублікувала свідчення головного ката донецької в'язниці «Ізоляція» Дениса Куліковського, який розповів про те, як катували затриманих. Він розповів, що працював в «Ізоляції» з 2014 року, був інспектором охорони, стежив за «безпекою» до грудня 2014 року, потім його призначили начальником.

«Моя роль була витягнути правдиві, скажімо так, свідчення. При кожному допиті були присутні співробітники ФСБ, МДБ, лікар був, щоб якщо людині стало погано, він її відкачував», – сказав Куліковський.

За його словами, до затриманих, які не йшли на співпрацю, застосовувалися тортури.

«А саме: «тапік», він же телефонний апарат, прив'язували або до ніг, до пальців, або «Док», який це все робив, він же Симонов Станіслав, прив'язував до геніталій. Людей садили або в одиночну камеру, де немає туалету, нічого, потім не виводили їх у туалет, давали пляшку, або за наказом Євдокимова Василя, він же «Ленін», мені надходив наказ поставити людину на добу, щоб вона стояла. Не годувати, не напувати, щоб тільки дав свідчення», – заявив кат «Ізоляції».

Бойовик також розповів, як підриви авто контррозвідника Олександра Хараберюша та полковника розвідки у Києві Максима Шаповалова готувалися на території «Ізоляції».

До слова, СБУ знають про ще 45 бойовиків, що були катами в «Ізоляції».

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