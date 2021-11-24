«Слуга» Ясько розповіла про стан Саакашвілі

Кохана політика каже, що Саакашвілі після голодування перебуває у важкому стані

Колишній грузинський президент Михайло Саакашвілі після голодування перебуває у лікарні у важкому стані. Про це розповіла депутатка Верховної Ради Єлизавета Ясько, яка називає себе громадянською дружиною політика.

«Він постійно під наглядом лікарів, але не стає кращим, тому що в тому стані, в якому він був, вже реанімаційному, потрібні тижні для того, щоб отримати серйозні успіхи», – заявила «слуга народу» Ясько.

Тим часом представнця створеного з ініціативи Міністерства юстиції Грузії консиліуму лікарів Елене Гіоргадзе повідомила сьогодні журналістам зовсім інше. Вона заявила про поступове покращення стану експрезидента, пише «Інтерфакс-Україна».

«Усе йде за планом, поступово покращується. Скільки знадобиться часу (на відновлення після голодовки), не знаю», – сказала вона журналістам після відвідин Саакашвілі у військовому шпиталі в Горі, куди його раніше перевели з тюремної лікарні.

За її словами, напередодні Саакашвілі зробив першу спробу пройтися коридором, йому було складно, але ввечері протягом п’яти хвилин він зміг походити.

«Поступово додаватимемо фізичні навантаження. Сьогодні знову кардіограма, зробили ехоскопію. Перевіряємо все щодня. Динаміка позитивна, усі лабораторні показники поступово впорядковуються», – зазначила лікар.

Раніше лікар заявив, що Саакашвілі знадобиться допомога психіатра.

Також повідомлялося, що Саакашвілі погодився поїхати з тюремної лікарні до Тбілісі до військового шпиталю.

Перед цим повідомлялося, що стан Саакашвілі стабілізувався після втрати свідомості.

Як відомо, Саакашвілі після втрати свідомості перевели в реанімацію тюремної лікарні.