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    У світі

    У Хорватії літак екстрено сів на головній автомагістралі

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    У Хорватії літак екстрено сів на головній автомагістралі
    Фото: Vecernji list

    Екстрена посадка була здійснена через «технічний дефект» літака

    Легкомоторний літак із двома пасажирами здійснив екстрену посадку на головній автомагістралі в Хорватії.

    Про це повідомляє Euronews із посиланням на Службу з надзвичайних ситуацій Хорватії.

    «Невеликий літак, із жінкою та її інструктором на борту, здійснив екстрену посадку на головній автомагістралі Хорватії у суботу. Обійшлося навіть без травм», – йдеться у повідомленні.

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    За словами рятувальників, екстрена посадка була здійснена через «технічний дефект» літака моделі Cessna.

    Зазначається, що інцидент стався на автобані, який з’єднує столицю Загреб із північним містом Рієка. Зазвичай у туристичний сезон і на вихідних на цій автомагістралі перебуває дуже велика кількість автомобілів із туристами.

    Як повідомлялося, у США невеликий літак Cessna 303, на борту якого знаходилися три людини, впав в суботу на житловий будинок недалеко від американського міста Покіпсі (штат Нью-Йорк).

    В Новому Орлеані розбився легкомоторний літак.

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