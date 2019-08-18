У Хорватії літак екстрено сів на головній автомагістралі



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Фото: Vecernji list

Екстрена посадка була здійснена через «технічний дефект» літака

Легкомоторний літак із двома пасажирами здійснив екстрену посадку на головній автомагістралі в Хорватії.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на Службу з надзвичайних ситуацій Хорватії.

«Невеликий літак, із жінкою та її інструктором на борту, здійснив екстрену посадку на головній автомагістралі Хорватії у суботу. Обійшлося навіть без травм», – йдеться у повідомленні.

За словами рятувальників, екстрена посадка була здійснена через «технічний дефект» літака моделі Cessna.

Зазначається, що інцидент стався на автобані, який з’єднує столицю Загреб із північним містом Рієка. Зазвичай у туристичний сезон і на вихідних на цій автомагістралі перебуває дуже велика кількість автомобілів із туристами.

Як повідомлялося, у США невеликий літак Cessna 303, на борту якого знаходилися три людини, впав в суботу на житловий будинок недалеко від американського міста Покіпсі (штат Нью-Йорк).

В Новому Орлеані розбився легкомоторний літак.