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    У США легкомоторний літак впав на житловий будинок

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    У США легкомоторний літак впав на житловий будинок

    На борту літака перебували три людини

    Невеликий літак Cessna 303, на борту якого знаходилися три людини, впав в суботу на житловий будинок недалеко від американського міста Покіпсі (штат Нью-Йорк).

    Про це повідомив місцевий філіал телеканалу ABC з посиланням на Федеральне авіаційне управління (ФАУ) США.

    Літак вилетів з невеликого аеропорту в південній частині штату. Він повинен був приземлитися недалеко від Покіпсі.

    Інформації про долю людей, що знаходилися на борту, а також про постраждалих на землі поки не надходило.

    ФАУ початок розслідування у зв'язку з тим, що сталося.

    США авіакатастрофа Нью-Йорк літак розслідування будинок
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