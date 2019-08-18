У США легкомоторний літак впав на житловий будинок



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На борту літака перебували три людини

Невеликий літак Cessna 303, на борту якого знаходилися три людини, впав в суботу на житловий будинок недалеко від американського міста Покіпсі (штат Нью-Йорк).

Про це повідомив місцевий філіал телеканалу ABC з посиланням на Федеральне авіаційне управління (ФАУ) США.

Літак вилетів з невеликого аеропорту в південній частині штату. Він повинен був приземлитися недалеко від Покіпсі.

Інформації про долю людей, що знаходилися на борту, а також про постраждалих на землі поки не надходило.

ФАУ початок розслідування у зв'язку з тим, що сталося.