В Новому Орлеані розбився легкомоторний літак: є загиблі



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В результаті події загинули дві людини

Двомісний легкомоторний літак розбився в п’ятницю в околицях Нового Орлеана (штат Луїзіана).

Про це повідомив телеканал Fox News. В результаті події загинули дві людини. За даними телеканалу, катастрофа літака сталася близько 16:00 за часом Східного узбережжя США (23:00 за київським часом).

Літак, імовірно, впав невдовзі після зльоту з аеропорту Лейкфронт в Новому Орлеані.

Причини аварії на даний момент не визначені, пілот і пасажир загинули на місці. Поліція веде розслідування причин події.

Нагадаємо, в четвер, 15 серпня, літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані більше 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський».

За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

В МОЗ РФ повідомили, що в результаті жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.

В авіакомпанії заявили, що під час зльоту літака, що виконував рейс до окупованого Сімферополя з російського аеропорту «Жуковський», відбулося численне потрапляння птахів в обидва двигуни судна. Момент попадання птахів в двигун потрапив на відео.