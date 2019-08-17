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    В Новому Орлеані розбився легкомоторний літак: є загиблі

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    В Новому Орлеані розбився легкомоторний літак: є загиблі

    В результаті події загинули дві людини

    Двомісний легкомоторний літак розбився в п’ятницю в околицях Нового Орлеана (штат Луїзіана).

    Про це повідомив телеканал Fox News.

    В результаті події загинули дві людини.

    За даними телеканалу, катастрофа літака сталася близько 16:00 за часом Східного узбережжя США (23:00 за київським часом). 

    Літак, імовірно, впав невдовзі після зльоту з аеропорту Лейкфронт в Новому Орлеані.

    Причини аварії на даний момент не визначені, пілот і пасажир загинули на місці. Поліція веде розслідування причин події.

    Нагадаємо, в четвер, 15 серпня, літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані більше 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський». 

    За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.

    В МОЗ РФ повідомили, що в результаті жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.

    В авіакомпанії заявили, що під час зльоту літака, що виконував рейс до окупованого Сімферополя з російського аеропорту «Жуковський», відбулося численне потрапляння птахів в обидва двигуни судна. Момент попадання птахів в двигун потрапив на відео.

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