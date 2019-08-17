В Новому Орлеані розбився легкомоторний літак: є загиблі
В результаті події загинули дві людини
Двомісний легкомоторний літак розбився в п’ятницю в околицях Нового Орлеана (штат Луїзіана).
Про це повідомив телеканал Fox News.
В результаті події загинули дві людини.
За даними телеканалу, катастрофа літака сталася близько 16:00 за часом Східного узбережжя США (23:00 за київським часом).
Літак, імовірно, впав невдовзі після зльоту з аеропорту Лейкфронт в Новому Орлеані.
Причини аварії на даний момент не визначені, пілот і пасажир загинули на місці. Поліція веде розслідування причин події.
Нагадаємо, в четвер, 15 серпня, літак «Уральських авіаліній» жорстко приземлився на кукурудзяному полі на відстані більше 1 км від злітно-посадкової смуги аеродрому «Жуковський».
За фактом аварійної посадки Airbus А-321 порушено кримінальну справу про порушення правил безпеки польотів.
В МОЗ РФ повідомили, що в результаті жорсткої посадки літака в Підмосков'ї постраждали 23 пасажири, серед них п’ятеро дітей.
В авіакомпанії заявили, що під час зльоту літака, що виконував рейс до окупованого Сімферополя з російського аеропорту «Жуковський», відбулося численне потрапляння птахів в обидва двигуни судна. Момент попадання птахів в двигун потрапив на відео.