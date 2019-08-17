Суд у США видав ордер на арешт супертанкера Ірану



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Нафтовий танкер "Grace 1"

США намагаються арештувати танкер на тій підставі, що воно пов’язане з Іранським корпусом ісламської революційної гвардії

Федеральний суд округу Колумбія США видав ордер на арешт іранського танкера, який британські королівські морські піхотинці захопили минулого місяця в Гібралтарі.

Про це повідомляє Reuters.

Арешт виданий на нафтовий танкер Grace 1, всі нафтопродукти на його борту, а також суму в 995 тисяч доларів США.

Танкер захопили 4 липня за підозрою у порушенні санкцій Європейського союзу шляхом доставки нафти до Сирії, близького союзника Ірану.

15 серпня Верховний суд Гібралтару дозволив танкеру Grace 1 залишити британську територію, однак судно досі залишається там.

Вашингтон намагається арештувати Grace 1 на тій підставі, що воно пов’язане з Іранським корпусом ісламської революційної гвардії (IRGC), визнаним терористичною організацією, та звинуваченнями в фінансових махінаціях, фінансуванні тероризму та відмиванні грошей.

Постачання нафти з Ірану до Сирії здійснюють через коло компаній, наближених до Корпусу, кажуть в Мін’юсті США, зазначаючи, що йдеться про «відмивання мільйонів доларів».

Ордер на арешт та клопотання про конфіскацію – це лише звинувачення. Уряду належить довести звинувачення в процесі цивільної конфіскації.

Як відомо, минулого місяця Іран захопив британський танкер в Ормузькій протоці за нібито порушення територіальних вод. Це сталося після того, як британці заарештували поблизу Гібралтару іранський танкер.

21 липня НАТО закликало Іран повернути захоплені кораблі.

Згодом Британія приєдналася до місії з охорони Ормузської протоки.