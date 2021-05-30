У Хорватії на пристані згоріли розкішні яхти (відео)

Загиблих та поранених в результаті інциденту немає

Матеріальний збиток складе десятки мільйонів євро

У суботу ввечері 29 травня на пристані у місті Каштела в Хорватії сталася велика пожежа – згоріли п’ять розкішних яхт та 18 менших суден.

Про це повідомляє хорватське видання 24 Sata.

Загиблих та поранених в результаті інциденту немає.

Як пояснив власник пристані Йосип Беркет, пожежа сталася на одному із суден на кухні, коли люди готували їжу. Мотузки яхти згоріли і вона почала рухатися в бік інших.

«Вони намагалися загасити це самі, але не вдалося. Потім загорілися мотузки, судно відокремилося і відпливло, судно поруч із ними загорілося, і вітер перекинув вогонь на хвилеріз», – сказав Беркет.

За даними видання, згоріли дорогі яхти довжиною 20 і більше метрів. Матеріальний збиток складе десятки мільйонів євро.

Пожежні бригади з Каштели та Спліта брали участь в гасінні пожежі протягом ночі. В неділю вранці деякі судна все ще горіли.

Нагадаємо, 25 травня у Харкові загорілася будівля заводу «Комунар», клуби чорного диму було видно з віддалених районів міста. Про потерпілих поки що нічого не повідомляється.

Як повідомлялося, 11 травня, у Білорусі сталася масштабна пожежа в костелі в Будславі. Дах над центральним нефом костелу повністю знищений вогнем і обрушився. Повідомляється, що на момент загоряння в костелі прихожан не було.