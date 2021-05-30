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    Дощі не відступають. Прогноз погоди в Україні на сьогодні

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    У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень &ndash; помірний дощ - Дощі не відступають. Прогноз погоди в Україні на сьогодні

    У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вдень – помірний дощ

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Найтепліше у неділю буде на півдні та сході

    У неділю, 30 травня, у більшості областей України очікуються дощі, повітря вдень прогріється до 20°, на півдні та сході – до 26°.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «Хмарно з проясненнями. Вночі у західних, більшості північних областей та у південно-східній частині країни, вдень у більшості областей дощі (на заході протягом доби місцями значні дощі). Вітер північний, на півдні та сході країни західний, 7-12 м/с», – йдеться у повідомленні.

    Температура вночі 9-14°, у східних областях та на узбережжі морів до 17°; вдень 15-20°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 21-26°.

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    У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень – помірний. Температура у столиці вночі 11-13°, вдень 15-17°.

    До слова, окупований Сімферополь пішов під воду після зливи.

    Нагадаємо, що синоптики попереджали про сильні зливи, які мали пройти у суботу по всій території України.

    Напередодні ввечері на Київ обрушилася епічна гроза: блискавки, грім і дощ (фото, відео).

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    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр вітер дощ
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    Дощі не відступають. Прогноз погоди в Україні на сьогодні