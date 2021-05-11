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    Масштабна пожежа у Білорусі: горить Будславський костел, обвалився дах будівлі

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    Будславскій костел &ndash; пам'ятка пізнього бароко в Білорусі - Масштабна пожежа у Білорусі: горить Будславський костел, обвалився дах будівлі
    Будславскій костел – пам'ятка пізнього бароко в Білорусі
    Фото Мінське МНС

    Повідомляється, що на момент загоряння в костелі прихожан не було

    У Білорусі сталася масштабна пожежа в костелі в Будславі. Дах над центральним нефом костелу повністю знищений вогнем і обрушився. Про це повідомляє «БелТА».

    Повідомляється, що з допомогою волонтерів із храму вивезли все можливе: богослужбові приналежності, ікони, книги та інші переносні речі. Святиню – образ Матері Божої Будславської – перевезли в безпечне місце.

    На місці пожежі працюють 12 автоцистерн, 4 автодрабини, 2 автоколенчатих підйомники і насосно-рукавний автомобіль. Вогонь вдалося локалізувати тільки об 11:24.

    Повідомляється, що на момент загоряння в костелі прихожан не було.

    Будславскій костел – пам'ятка пізнього бароко в Білорусі. Його архітектура визнана унікальною і не має аналогів на теренах всієї колишньої Речі Посполитої.

    Тим часом, на Храмовій горі в Єрусалимі сталася пожежа на тлі ракетного обстрілу з боку Сектора Гази. Як пише Newsru.co.il, зайнялося кілька дерев, але пожежникам вже вдалося погасити полум'я. Вогонь піднімався на кілька метрів у висоту, про що свідчать оприлюднені кадри.

    Через подію було вимкнено музику біля Стіни Плачу, де проходить центральний захід Дня Єрусалима, а також оголошено про евакуацію людей з площі.

    Теги: пожежа Білорусь церква архітектура
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