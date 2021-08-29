Лукашенко запропонував робітникам заводу з виробництва добрив майнити криптовалюту

Невизнаний президент Білорусі заявив, що їхати за кордон на заробітки не варто, бо там ніхто не чекає

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко рекомендував співробітникам державного підприємства «Білоруськалій», що є одним із найбільших світових виробників і експортерів мінеральних калійних добрив, використовувати дешеву електрику для майнінгу криптовалюти. Про це повідомляє Telegram-канал «Пул Первого».

Під час зустрічі з робітниками Лукашенко зазначив, що білоруси майже не затребувані за кордоном і їм слід залишатися на своїй землі та шукати додаткові джерела доходу. Це краще, ніж збирати у Польщі полуницю.

«Ну невеликі гроші, візьміть теплиці поставте, створіть що-небудь на електриці. Зрештою, криптовалюту починайте майнити, чи як це називається. Електрики вистачає в країні», – заявив Лукашенко.

Як приміщення для потреб майнерів президент запропонував використовувати вивільнені виробничі майданчики в місті Петриков.

Раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не хоче рвати економічні відносини з Україною. Лукашенко вкотре зауважив, що українці – «це наші люди», як би «себе там не позиціонував ваш президент».

До слова, у Мінську з’явилися написи «Слава Україні» та «Путін – х#йло» (фото).

Раніше Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності та побажав «розсудливості».

Також повідомлялося, що Лукашенко схвалив оренду Росією військових баз у Білорусі.